Сергей Тен в селе Азей поучаствовал в открытии физкультурного комплекса

Депутат Государственной Думы от Иркутской области Сергей Тен принял участие в торжественном открытии нового физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Азей Тулунского района. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

Отсутствие пригодной для занятий спортом площадки было одной из главных проблем местных жителей. Спортом негде было заниматься не только на досуге. В местной школе, которая переоборудована из здания бывшего детского дома, тоже отсутствовал спортивный зал. Уроки физкультуры проходили в помещении актового зала. Низкие потолки и маленькая площадь просто не позволяли детям полноценно заниматься игровыми видами спорта. Теперь занятия для школьников будут проводиться в новом, современном здании ФОКа, расположенном по соседству со школой.

– На месте мало к чему приспособленной летней площадки теперь стоит это серьезное спортивное сооружение, которое прослужит нашим детям еще не одно десятилетие. Я желаю вам по назначению и с бережностью использовать созданный для вас объект, активно заниматься спортом, приобщать к этому молодежь и детей. Ведь всем нам давно известно, в здоровом теле – здоровый дух. И только здоровые духом люди могут развиваться, двигаться вперед и улучшать мир вокруг себя, – отметил Сергей Тен в своем приветственном слове на церемонии открытия комплекса.

Депутат Государственной Думы от Иркутской области активно содействовал в реализации проекта. Эту работу отметил и мэр Тулунского района Михаил Гильдебрант, вручивший Сергею Тену благодарственное письмо.

Помимо торжественной церемонии открытия в здании нового ФОКа провели показательные выступления местных спортсменов и творческих коллективов. Завершилось открытие товарищеским матчем по волейболу с участием команд администрации, думы и глав поселений Тулунского района.

По инф. Телеинформа

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