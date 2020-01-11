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Сергей Тен: транспортная инфраструктура необходима не только для развития туризма на Байкале, но и для улучшения жизни жителей Иркутской области
|По инф. Телеинформа
|11 Января 2020 г.
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Вопросы ликвидации последствий наводнения на территории Байкальска, строительства объектов культуры в Слюдянском районе, а также вопросы развития моногорода Байкальска как центра туризма в границах туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала» – все это обсуждалось на совещании, которое прошло во время рабочей поездки в Слюдянский район врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.
Как сообщает пресс-служба Сергея Тена, в нем также приняли участие представители правительства региона, главы муниципальных образований, представители природоохранной прокуратуры и Роспотребнадзора.
На данный момент основным инвестиционным проектом в сфере туризма в Иркутской области является создание туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала». Проект имеет статус приоритетного инвестиционного проекта региона и включен в перечень мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма». В границах ТРК «Ворота Байкала» расположена особая экономическая зона, здесь действует особый режим ведения хозяйственной деятельности для компаний-резидентов в части предоставления налоговых льгот, а также создания за счет государства объектов инженерной инфраструктуры, необходимой для реализации туристических проектов.
На встрече шла речь и о создании брендового туристского маршрута «Южно-Байкальское кольцо» и нормативно-правовом регулировании туристской деятельности в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.
– Развитие туризма на Байкале необходимо также рассматривать через призму развития транспортной инфраструктуры региона. Львиная доля потока туристов в Байкальск проходит через Иркутск, по федеральной автомобильной дороге Р-258 «Байкал». Выезд на эту автодорогу проходит через район Синюшина гора, где образуются пробки и заторы. И здесь только комплексное развитие как городских дорог, так и дорог федерального и регионального значения, смогут избавить жителей от этих проблем. Ежегодно количество туристов увеличивается, поэтому необходимо также развивать автомобильные дороги в этом направлении. В первую очередь для безопасности как самих туристов, так и местных жителей. Необходимо также создавать и развивать придорожный сервис. Чтобы туристы, которые едут на Байкал на своих автомобилях, могли по дороге отдохнуть, перекусить и, в случае необходимости, провести ремонт своей машины, – резюмировал депутат Государственной Думы РФ Сергей Тен.
В ходе заседания также обсудили тему предотвращения паводков. Чтобы избежать рисков весенних паводков, уже сейчас необходимо начать работы по их предупреждению. Для этого были осмотрены объекты, которые пострадали в прошлом году во время летнего наводнения, а также гидротехнические сооружения в русле реки Большая Осиновка в Слюдянском районе.
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