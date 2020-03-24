Сергей Тен: школа №75 переполнена, всё тонет в чиновничьей волоките

Депутат Государственной Думы Сергей Тен в рамках рабочего визита провел осмотр средней школы №75 в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения «Единая Россия».

В образовательном учреждении Сергей Тен озвучил ряд острых проблем, требующих оперативного решения. В частности, депутат отметил, что школа переполнена в три раза, не выполняется норма СанПиН об обеспечении 2,5 квадратных метров на человека.

– Проблема за гранью здравого смысла. Все знают, что в школе, рассчитанной на 471 ученика, сегодня учится 1445 человек, – сказал парламентарий.

По мнению Сергея Тена, проблема связана с интенсивной застройкой района.

– ЖК «Академия», микрорайон «Радужный» и фактически одна школа. В этом году принято решение часть детей ЖК «Атмосфера» перераспределить в 24 школу, но решение временное. Все мы любим говорить про СНИПы и ГОСТЫ. Так вот в школе сегодня на ученика приходится 1,4 квадратных метра, вместо 2,5 метров. Школа принимает детей по закону, родители имеют право устроить ребенка в школу по месту жительства, – говорит он.

Также Сергей Тен уточнил, что проблема усугубляется тем, что до сих пор нет никакого решения по строительству пристроя, принятого в 2018 году.

– Тогда было представлено два проекта. Школа выбрала понравившийся вариант, но все утонуло в очередной чиновничьей волоките, бесконечных экспертизах, градостроительном плане. А далее документы застряли и до сих пор находятся в экологической экспертизе – в Межрегиональном управление Росприроднадзора по ИО и Байкальской природной территории. За это время проблемой занимались три федеральных канала, шли бесконечные обращения в департамент образования Иркутска, два раза родители писали в приемную президента России. Какой вывод? У нас неправильно расставляются приоритеты, – рассказал Сергей Тен.

Для нормализации учебного процесса Сергей Тен попросил вице-мэра Иркутска Руслана Болотова отреагировать на данную проблему.

– Договорились, что 30 марта он будет с рабочей поездкой в школе, – сказал депутат.

По инф. Телеинформа

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