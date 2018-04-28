Сергей Тен: сейчас ценят тех, кто готов учиться

Депутат ГД Сергей Тен принял участие в международной научно-практической конференции «Управление человеческими ресурсами в органах государственного и муниципального управления: технологии, инновации, достижения», которая проводится в рамках 100-летнего юбилея ИГУ.

На пленарной сессии он выступил с докладом «Кадровый резерв как карьерный лифт в государственном и муниципальном управлении».

– Сегодня меняется сам подход к формированию резерва управленческих кадров, и это не только веяние времени, но и желание видеть у власти людей компетентных, способных не просто хорошо справляться с текущими задачами, но умеющих видеть перспективу, принимать неординарные решения, иметь широкий кругозор. Сегодня главная компетенция – это умение и стремление учиться. Ярким примером изменения подхода к формированию кадрового резерва – я бы даже сказал, своеобразного карьерного лифта, можно считать проект «Лидеры России». Проект, который дал возможность заявить о себе людям самых разных направлений: от бизнеса, до науки, и госслужащих, и работников некоммерческих структур. Иркутская область была достойно представлена на конкурсе, и это те люди, что доказали свою профессиональную состоятельность, – отметил Сергей Тен.

Он также рассказал, что с 2017 года по распоряжению главы государства Владимира Путина в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) запущена программа кадрового управленческого резерва с одноименным названием «Лидеры России» для подготовки чиновников высокого ранга. Уже семь слушателей курсов стали руководителями регионов.

– Курсы соединяют программы РАНХиГС, Высшей школы экономики, Корпоративного университета Сбербанка и школы «Сколково». На мой взгляд, это важно, что будет создан образовательный общедоступный портал, который соединит в себе все лучшие практики: общеуправленческие и личного роста, – заявил Сергей Тен. – Отбирать управленческую элиту – необходимая задача, но еще более важная – повышать качество местных управленческих кадров: муниципальных служащих, государственных гражданских служащих. И для них концепция life-long learning должна стать обязательной, а онлайн-курсы общедоступными. ИГУ может стать базовым для таких программ на уровне региона.