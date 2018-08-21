Сергей Тен рассказал о пользе юбилея ИГУ для всего региона

В Государственной Думе России в рамках выставки «Иркутский государственный университет: 100 лет высшему образованию в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке» состоится круглый стол «Байкал – научно-образовательный и экологический ресурс мирового класса, основанный на уникальных качествах». Организаторы круглого стола – комитет по экологии и охране окружающей среды ГД РФ, Межфракционная рабочая группа ГД РФ «Байкал», сообщает пресс-служба депутата Госдумы Сергея Тена.

К разговору приглашены: руководители профильных комитетов ГД РФ, Совета Федерации РФ, министр науки и высшей школы РФ, министр природных ресурсов и экологии РФ, губернатор и правительство Иркутской области, представители РАН, СО РАН, Байкальской природоохранной прокуратуры, иркутского землячества, высшей школы региона и бизнес сообщества.

В рамках круглого стола будет обсуждаться инициатива президента России Владимира Путина. Она касается идеи создания в Иркутске Международного научно-образовательного центра на базе Иркутского государственного университета, Иркутского научного исследовательского технического университета, Иркутского научного Центра СО РАН.

– Считаю, что Государственная Дума РФ – это хорошая федеральная площадка для обсуждения многих вопросов, связанных с развитием высшего образования и вузовской науки в Иркутской области. 13 сентября 2018 года в рамках выставки состоится круглый стол, на котором детально будет обсуждаться вопрос о проекте создания Международного научно-образовательного центра «Байкал». При этом МНОЦ «Байкал» – это не только всесторонняя подготовка высокопрофессиональных кадров, но и проекты построения «зеленой» экономики, разработка и внедрение ресурсосберегающих технологий, исследования в области современных технологий, материалов, компетенций. У нас уже сегодня реализуются уникальные разработки в области биотехнологий и биомедицины, международные мега-сайнс проекты в области исследования космоса, находит поддержку идея создания проекта по мониторингу Байкала, создания НТИ по направлению «Технология сенсорики». С другой стороны, есть возможность детально обсудить представленную министерством природных ресурсов и экологии ФЦП «Экология». Каким образом, указанные в проекте направления согласуются с научным подходом по созданию «зеленой» экономике в нашем регионе, на какие направления необходимо сделать упор, насколько выверены наши желания по природоохранной деятельности с реальным состоянием озера и техногенным воздействием на его экосистему.

Убежден, что столетие Иркутского университета должно стать событием года в Иркутской области. Сильная высшая школа – это и здоровая экономика, и высококвалифицированные молодые кадры, и сохранение в регионе интеллектуальных ресурсов, – отметил Сергей Тен.

По инф. Телеинформа

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