Сергей Тен предлагает принципиально менять подход к теме транспорта

Для эффективной реализации федеральных проектов в сфере развития транспортной инфраструктуры в Иркутской области необходимо менять подход к самой теме транспорта. Сегодня эта тема в регионе недооценена. Об этом член комитета ГД РФ по транспорту и строительству Сергей Тен заявил в ходе специализированной выставки «Транспорт и дороги Сибири», сообщает пресс-служба парламентария.

– Транспортный комплекс должен быть един. У нас в Приангарье такой подход отсутствует: каждый муниципалитет решает эти задачи по-своему. Сегодня у нас даже нет органа, который бы отвечал за развитие транспорта. Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области курирует три масштабных и слабо связанных между собой направления. Но когда мы смешиваем такие важные отрасли, как транспорт, энергетика и жилищно-коммунальное хозяйство, тем самым мы существенно снижаем значение каждой из них. Этого делать нельзя, – подчеркнул Сергей Тен.

В Приангарье реализуются два крупнейших федеральных проекта: комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года и Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). В совокупности на эти два направления в России выделяется более 11 триллионов рублей.