Сергей Тен предлагает принципиально менять подход к теме транспорта

Для эффективной реализации федеральных проектов в сфере развития транспортной инфраструктуры в Иркутской области необходимо менять подход к самой теме транспорта. Сегодня эта тема в регионе недооценена. Об этом член комитета ГД РФ по транспорту и строительству Сергей Тен заявил в ходе специализированной выставки «Транспорт и дороги Сибири», сообщает пресс-служба парламентария.
– Транспортный комплекс должен быть един. У нас в Приангарье такой подход отсутствует: каждый муниципалитет решает эти задачи по-своему. Сегодня у нас даже нет органа, который бы отвечал за развитие транспорта. Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области курирует три масштабных и слабо связанных между собой направления. Но когда мы смешиваем такие важные отрасли, как транспорт, энергетика и жилищно-коммунальное хозяйство, тем самым мы существенно снижаем значение каждой из них. Этого делать нельзя, – подчеркнул Сергей Тен.
В Приангарье реализуются два крупнейших федеральных проекта: комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года и Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). В совокупности на эти два направления в России выделяется более 11 триллионов рублей.
– На территории Иркутской области БКАД реализуется третий год. При этом наш регион единственный в стране, где в нацпроект удалось включить три агломерации: Иркутскую (Иркутск и Шелехов), Ангарскую (Ангарск и Усолье-Сибирское) и Братскую (Братск и Братский район). Проект заключается не только в выделении федеральных субсидий на ремонт городских и муниципальных дорог – это еще и ужесточение контроля со стороны федерации за использованием этих средств. В частности, на территории Иркутской с недавнего времени контроль работ региональных и муниципальных подрядчиков вошел в обязанности Упрдор «Прибайкалье», – говорит депутат.
Он отметил, что также сейчас регионы будут обязаны проводить диагностику автомобильных дорог, без которой трудно проконтролировать качество состояния дорог в течение гарантийных сроков.
– А это уже мониторинг, база знаний, опыт. Появились ключевые показатели, которые имеют комплексные значения. Мы ожидаем, что качество ремонта и строительства дорог улучшится, а сроки и объемы финансирования будут соблюдаться, – говорит Сергей Тен. – Что касается комплексного плана, мы, транспортники, называем его «тринадцатым нацпроектом». В его рамках выделяются средства на модернизацию аэропортов – в нашем регионе это Бодайбо и Братск. Удалось добиться включения в план строительства глубокого обхода Усолья-Сибирского – моя команда занималась этим вопросом 7 лет. Для достижения целевых показателей необходимо сделать многое. Уже не первый раз мы говорим о необходимости создания ситуационного центра управления дорожным движением с представителями ГИБДД, здравоохранения, МЧС. Следует создать эффективную систему весового контроля. Необходима программа развития интеллектуальных транспортных систем области с возможностью интеграции с федеральной и региональными системами других регионов.
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Для эффективной реализации федеральных проектов в сфере развития транспортной инфраструктуры в Иркутской области необходимо менять подход к самой теме транспорта. Сегодня эта тема в регионе недооценена. Об этом член комитета ГД РФ по транспорту и строительству Сергей Тен заявил в ходе специализированной выставки «Транспорт и дороги Сибири», сообщает пресс-служба парламентария.
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