Сергей Тен пожелал мира и гармонии женщинам Приангарья

Депутат Госдумы РФ от Иркутской области Сергей Тен поздравил жительниц Приангарья с 8 марта, пожелав им жизни в мире и гармонии.

– Милые, дорогие наши женщины, с праздником!

8 марта – это день, когда мы, мужчины, искренне признаемся вам в своей любви и нежности. Дорогие наши мамы, жены, сестры, доченьки – вы самое дорогое, что у нас есть. Все, что делают мужчины, всегда ради женщины. Вы делаете наш мир наполненным смыслом. Чуткие, душевные, сильные, мудрые, искренние мы любим вас!

Счастья, вам, милые женщины! Пусть ваши дети будут здоровыми, мужья благодарными, дом – полная чаша. Пусть всегда у вас будет возможность чувствовать себя желанной и любимой женой и мамой, жить в мире и гармонии с собой!

Депутат Государственной думы РФ от Иркутской области Сергей Тен