Сергей Тен: об электробусах и стандартах транспортного обслуживания

Комитет Государственной Думы по транспорту и строительству 22 мая провёл выездное заседание в центральном филиале ГУП «Мосгортранс». Депутаты ознакомились с инновационными решениями, прорывными технологиями и локализацией производства электробусов в Москве. Об этом сообщает пресс-служба депутата Сергея Тена.

Электробус – это инновационный автобус на электрической тяге. Экологичный, маневренный, безопасный. Он не привязан к контактной сети – заряжается на конечных остановках и в парках. Сергея Тена как депутата от Иркутской области интересовали вопросы связанные с безопасностью в случае ДТП, экономией в части затрат на электроэнергию, эксплуатацией электробусов в предельно допустимых температурах.

– Мосгортранс за считанные годы внедрил практически весь мировой опыт в области пассажирских перевозок, – отмечает Сергей Тен. – Для Иркутской городской агломерации с населением 1 млн 100 тысяч человек и других агломерация области, вопросы перевода транспорта на альтернативные и экологичные источники энергии, такие как электричество, газ – крайне актуальные.

По словам парламентария, сейчас во многих городах реализуются принятые на уровне субъекта Российской Федерации или муниципального образования нормативно-правовые акты, касающиеся стандартов транспортного обслуживания населения, но в Иркутской области как была, так и остается проблема изношенности автопарка на всех видах транспорта. На маршрутах в большом количестве находятся автобусы с предельным уровнем износа, что влияет не только на комфорт, но и на безопасность движения.

– Не в полном объеме реализованы конкурсные процедуры на муниципальных маршрутах. В последнее время остается актуальной проблема транспортной доступности, днем остановки переполнены. Скорость движения общественного транспорта ежегодно только снижается, строительство выделенных полос для автобусов и такси, эффективно зарекомендовавших себя в крупных городах, к примеру, в Иркутске, не ведется. Считаю необходимым принять конкретный стандарт транспортного обслуживания населения в Иркутской области и в целом концепцию развития пассажирского транспорта региона, – говорит Сергей Тен.

В ходе выездного заседания депутаты также ознакомились с системой контроля за городскими пассажирскими перевозками. Руководство Мосгортранса выразило готовность делиться своим опытом с регионами и муниципалитетами.

По инф. Телеинформа

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