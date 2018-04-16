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Сергей Тен о русском языке: «Сбережение его чистоты – это вопрос сбережения нации»
|По инф. Телеинформа
|16 Апреля 2018 г.
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В актовом зале факультета сервиса и рекламы ИГУ депутат Госдумы РФ Сергей Тен продиктовал участникам всероссийского образовательного проекта «Тотальный диктант» текст писателя Гузель Яхиной об одном дне из жизни учителя немецкой словесности.
– Времени на подготовку было немного. Если сравнивать текст с тем, что я читал два года назад, нынешний, на мой взгляд, проще. Конечно, здесь тоже хватало сложных моментов. Как только мог, старался помогать пишущим, но некоторые места ставили в тупик. К примеру, в последнем предложении необходимо было как-то обозначить интонацией многоточие. Атмосфера в аудитории была великолепная: рабочая и в то же время позитивная, – поделился впечатлениями Сергей Тен.
Всего проверить, насколько хорошо они знают русский язык, на факультет пришли более 200 желающих. Это одна из 18 площадок, открытых 12 апреля в Иркутской области. Узнать свои результаты участники диктанта смогут уже в ближайшие дни.
– «Тотальный диктант» постепенно становится важным элементом в изучении русского языка, одним из показателей того, насколько точно и ясно сформулированы сейчас правила правописания. Он помогает выявить случаи, которые недостаточно подробно описаны в справочниках. Символично и то, что в этом году мы продолжаем отмечать столетие реформы орфографии в России. Русский язык позволяет нам жить в защищенном культурном пространстве: сбережение его чистоты – это вопрос сбережения нации, – добавил Сергей Тен.
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