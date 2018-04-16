Сергей Тен о русском языке: «Сбережение его чистоты – это вопрос сбережения нации»

В актовом зале факультета сервиса и рекламы ИГУ депутат Госдумы РФ Сергей Тен продиктовал участникам всероссийского образовательного проекта «Тотальный диктант» текст писателя Гузель Яхиной об одном дне из жизни учителя немецкой словесности.



Текст был разбит на три части – иркутянам достался первый отрывок под названием «Утро».

– Времени на подготовку было немного. Если сравнивать текст с тем, что я читал два года назад, нынешний, на мой взгляд, проще. Конечно, здесь тоже хватало сложных моментов. Как только мог, старался помогать пишущим, но некоторые места ставили в тупик. К примеру, в последнем предложении необходимо было как-то обозначить интонацией многоточие. Атмосфера в аудитории была великолепная: рабочая и в то же время позитивная, – поделился впечатлениями Сергей Тен.

Всего проверить, насколько хорошо они знают русский язык, на факультет пришли более 200 желающих. Это одна из 18 площадок, открытых 12 апреля в Иркутской области. Узнать свои результаты участники диктанта смогут уже в ближайшие дни.

– «Тотальный диктант» постепенно становится важным элементом в изучении русского языка, одним из показателей того, насколько точно и ясно сформулированы сейчас правила правописания. Он помогает выявить случаи, которые недостаточно подробно описаны в справочниках. Символично и то, что в этом году мы продолжаем отмечать столетие реформы орфографии в России. Русский язык позволяет нам жить в защищенном культурном пространстве: сбережение его чистоты – это вопрос сбережения нации, – добавил Сергей Тен.