Сергей Тен: нам удалось вернуть Байкальский регион в федеральную повестку

Только объединив усилия всех уровней власти и общественности субъектов Байкальского региона, можно решить экологические и социально-экономические проблемы этой территории. Об этом 11 декабря заявил депутат Государственной Думы от региона Сергей Тен на пресс-конференции в Иркутске.
– Каждый из регионов уже много лет пытается как-то решать эти вопросы самостоятельно, но это им не слишком удается. Очень важно объединять усилия, иначе мы эти проблемы никогда не решим, – отметил парламентарий.
Он, подводя итоги уходящего года, рассказал, что как раз в 2017 году депутатская группа «Байкал» возобновила свою деятельность в Госдуме.
– В предыдущем, шестом, созыве, эта группа работала. Сейчас она возобновила деятельность. Она объединяет 16 депутатов Госдумы, которые представляют субъекты нашего Байкальского региона, ото всех четырех парламентских фракций. Деятельность группы направлена, прежде всего, на решение вопросов, связанных с социально-экономическим развитием наших регионов, – рассказал парламентарий. – Исходя из опыта работы Госдумы предыдущего созыва, работы с главами регионов, мы для себя приоритетом выбрали вопросы, связанные с природоохранным законодательством, совершенствованием экологического законодательства на Байкальской природной территории. Вопросов много, работать начали около четырех месяцев назад, провели несколько серьезных совещаний, чтобы собрать мнения властей и общественности – как нам минимизировать ограничения, связанные с нашей повседневной жизнью с учетом того, что мы проживаем на Байкальской природной территории.
Он отметил, что перед участниками группы стояла задача вернуть Байкальский регион в федеральную повестку, и они с этой задачей справляются.
– Определенную роль здесь сыграл фактор выборов главы Бурятии, что привлекло внимание к региону, – отметил Сергей Тен.
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