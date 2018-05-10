По итогам отборочного этапа конкурса «Почётная семья города Иркутска 2018 года» среди многодетных, приёмных и молодых семей в Октябрьском округе определили победителей. В номинации «Многодетная семья» победили Тужиловы, в номинации «Приёмная семья» – Анохины-Верхозины, лучшей «Молодой семьёй» признаны Швецовы.

– Именно в семье формируется личность, отношение человека к жизни и к окружающим людям. Мы всегда очень тщательно готовим этот конкурс, стараемся сделать его полезным и интересным. Проведение такого мероприятия укрепляет институт семьи, способствует возрождению и поддержанию семейных традиций, объединяет представителей разных поколений. Каждый раз конкурс становится настоящим семейным праздником для участников, – отметил глава округа Владимир Преловский.

В ходе проведения конкурса участники демонстрировали свои творческие способности, соревновались в кулинарном мастерстве, представляли свои спортивные достижения.

– Все семьи показали себя на достойном уровне. Выступления отличались творческим подходом, оригинальностью и выразительностью, – подчеркнула председатель жюри, и.о. начальника по работе с населением комитета по управлению Октябрьским округом Марина Скуратова.

По итогам конкурса все участники получили ценные подарки, а также в рамках семейного выходного посетили спектакль кукольного театра «Аистёнок».

Семьи-победители представят Октябрьский округ на городском конкурсе «Почётная семья города Иркутска 2018 года».

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