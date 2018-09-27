Сделки по недвижимости можно проводить через Сбербанк и без ипотеки

Услугами Сбербанка сегодня могут воспользоваться не только клиенты, приобретающие объекты жилой недвижимости с использованием кредитных средств банка, но и те, кто покупают жилье за личные средства. Первые такие сделки купли-продажи без привлечения ипотеки уже зарегистрированы Сбербанком в Иркутске, сообщает пресс-служба банка.
Сервис по сопровождению сделок купли-продажи актуален для тех, кто подобрал объект жилой недвижимости и располагает нужной суммой для покупки. В этом случае через офис Сбербанка можно провести регистрацию сделки в Россреестре и воспользоваться сервисом безопасных расчетов (средства покупателя аккумулируется на специальном блокированном счете покупателя до момента совершения регистрации сделки, после регистрации деньги зачисляются на счет продавца).
Записаться на сделку можно через интернет: клиент или его представитель регистрируются на портале Сбербанка для работы с недвижимостью ДомКлик, в личном кабинете фиксируют заявку на сделку купли-продажи без ипотеки и получает дату и время визита к менеджеру банка. При этом подготовка к сделке проходит онлайн. В офис Сбербанка нужно приехать только на подписание документов.
– Сбербанк продолжает развивать дополнительный сервис по работе на рынке жилой недвижимости. И сегодня мы уже предоставляем услуги, которые выходят за рамки традиционных представлений о банковском обслуживании. Мы расширяем свои зоны влияния на рынке сделок с недвижимостью при этом не конкурируем с партнерами – агентствами недвижимости, а даем им возможность воспользоваться нашими услугами и продуктами для улучшения эффективности их деятельности бесплатно, – отмечает управляющий Иркутским отделением Сбербанка Наталия Цайтлер.
В настоящее время в центрах и офисах ипотечного кредитования Сбербанка в Иркутске можно провести простые сделки купли-продажи без ипотеки по объектам недвижимости на вторичном рынке жилья, по которым отсутствую доли.
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