Сделать города комфортными

Ход реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах обсудили участники всероссийского совещания, которое провёл в режиме видеоконференции заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис.

В Иркутской области на реализацию мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» по благоустройству дворов из бюджетов всех уровней в 2017 году выделено 513 млн рублей.

Больше всего дворовых территорий будет благоустроено в Братске (130), Иркутске (80), Усть-Илимске и Усолье-Сибирском (по 24). На благоустройство общественных пространств (площадей, проспектов, улиц, набережных и скверов) в городах Иркутской области запланировано 257 млн рублей. Здесь по масштабам лидируют областной центр (12 территорий), Черемхово (6) и Байкальск (4). На обустройство парков малых городов в текущем году предусмотрено 26,8 млн рублей. Об этом сообщили специалисты управления жилищной политики и стратегического развития министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Андрей Чибис в своём выступлении особо отметил необходимость сочетания работ при выполнении разных программ: по капитальному ремонту домов и благоустройству территорий.

– Капремонт необходимо синхронизировать с благоустройством дворовых территорий, чтобы одни работы не портили результат других, – сказал замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Кроме того на совещании затронули внешний вид российских городов.

– Очистка городов от визуального мусора должна стать ключевым показателем эффективности проекта по формированию комфортной городской среды. Для решения этого вопроса следует наладить тесное взаимодействие между коммерческими организациями, властью и общественностью, – отметил Андрей Чибис.

В 2017 году Иркутской области в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» всего выделено 675 млн рублей из федерального и областного бюджетов по направлению «Городская среда» (13 муниципалитетов) и около 25 млн рублей по направлению «Парки малых городов» (7 муниципалитетов).