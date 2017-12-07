Сделать город комфортным

На строительстве двухэтажного физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном на бульваре Рябикова заканчиваются работы по возведению каркаса здания, ведётся устройство стен и перегородок. Ход проведения работ проверил мэр Иркутска Дмитрий Бердников.
По информации и. о. заместителя мэра – председателя комитета по градостроительной политике Александра Кима, работы по возведению объекта начались в июле 2017 года. Здание предназначено для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий с единовременным пребыванием около двухсот человек.
На первом этаже будет размещён универсальный спортивный зал, зал для настольного тенниса, бассейн длиной 25 метров на шесть дорожек по 2,5 метра с возможностью устройства восьми дорожек, раздевалки с душевыми и санузлами, а также с индивидуальными кабинами для посетителей с ограниченными возможностями.
На втором этаже предусмотрено обустройство трибун, залов хореографии и единоборств, раздевалок со всем необходимым, зоны отдыха с зимним садом. Также на территории ФОКа запланировано обустройство автостоянок, проведение благоустройства и озеленения, установка малых архитектурных форм.
Мэр города также посетил строительные площадки двух новых муниципальных детских садов на 110 мест каждый. На станции Батарейная в детском саду № 36 установлены окна, закрыт контур здания. Подрядчик приступил к выполнению работ по внутренним стенам и перегородкам, инженерным коммуникациям отопления и электроснабжения.
На строительстве детского сада в районе дома № 48 на Байкальской улице также ведутся работы по устройству кровли, фасада, стен и перегородок, установке окон. Прилегающая территория детских садов будет благоустроена, здесь обустроят детские и спортивные площадки, теневые навесы, выполнят озеленение.
Кроме этого, продолжается капитальный ремонт двух дошкольных учреждений Свердловского округа. В детском саду № 77 ведутся работы по усилению балок, кладке наружных стеновых ограждений и кровле. В детсаду № 119 заканчивается установка окон. Ведутся подготовительные работы под устройство внутренних инженерных коммуникаций, крыльца.
– Работы идут в соответствии с графиком, детские сады откроют свои двери к 1 сентября следующего года. Физкультурно-оздоровительный центр на бульваре Рябикова планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2018 года. Все социальные объекты необходимы для жителей. Горожане их ждут. Мы будем продолжать обеспечивать комфортные условия для проживания в каждом районе Иркутска, – отметил Дмитрий Бердников.
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