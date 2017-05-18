Счастливые мгновенья мая

Май для нашей страны – месяц особенный.

И не потому, что даже у нас в Сибири уже во всю весна. А потому что в этом месяце случилась, пожалуй, самая большая в истории нашего государства Победа. Именно так – с большой буквы.

И праздник этот – 9 мая, День Победы – будто делает нас всех роднее, добрее друг к другу. Потому что все мы становимся однополчанами огромного, многомиллионного полка. Причём не простого, а бессмертного! Пока живы мы, дети наши и внуки. Пока жива наша память.

В нынешнем году я, уже во второй раз, принимал участие в шествии «Бессметного полка».

Шёл с фотографией своего отца, такого ещё молодого, красивого, в военном тёмно-синем кителе, с орденом Славы и наградными планками, держащего на своих коленях меня, где мне нет ещё и двух лет (я родился в июне 1948 года).

Я, в своей матросочке, белобрыс и необычайно серьёзен. А отец – это чувствуется по его глазам – безмерно счастлив. Счастлив, что остался жив в этой мясорубке войны – он воевал на Восточном фронте, с Японией. Счастлив, что не был даже ранен, хотя побывал во многих кровавых переделках. Счастлив, что встретил хорошую, чистую девушку – мою будущую маму, на которой женился. А примерно через год у них родился первенец – я...

А скольких знакомых, с которыми мы, порой, не встречаемся годами, я встретил в рядах этого бессмертного полка. И какой это был чудесный и солнечный день! И многие диаспоры Иркутска – татары, белорусы, башкиры, украинцы – шли в своих национальных одеждах, несли фотографии своих героев, защищавших на той страшной войне нашу общую родину – Советский Союз...

Причём праздник этот для нашего народа, для меня, да и для многих, пожалуй, всегда начинается загодя. Еще с 1 мая, когда повсюду звучат хорошие лозунги былых времён: «Мир. Труд. Май!». А Первомай потом плавно перерастает в грандиозный День Победы, со множеством мероприятий по всей стране, посвящённых этому великому празднику.

Вот и я, ещё накануне, в будний день, выходя на новую (правда, она выглядит всё-таки постоянно как-то облуплено, неухожено, неустроенно, неуютно) набережную для ежедневной утренней прогулки, остановился возле светофора. И, ожидая разрешающего сигнала, чтобы перейти на набережную, услышал, как за моей спиной молодой голос произносит в мегафон: «Дорогие товарищи (не господа, не дамы, заметьте, а именно товарищи!), вам предоставляется возможность, в память о ваших близких и родных: участниках войны и тружениках тыла, вставить свою гвоздику в каркас звезды, расположенный у ступеней «Сбербанка». Акцию эту проводило именно это учреждение.

Обернувшись, я подошёл к пареньку с мегафоном, и он объяснил мне, что я должен был сделать. Вынуть одну, две или три красных гвоздики из ваз, стоящих тут же, у пока ещё почти полностью белого фона звезды, и вставить их, по числу своих родных воевавших на войне, в пористый каркас пятиконечной звезды. Которая впоследствии, от вставленных в неё цветов должна стать красной.

Я взял из вазы одну гвоздичку – за своего отца, хотя он голову свою, к счастью, на войне не сложил, но которого уже тоже нет на этом свете, и воткнул её стебельком в пористую конструкцию с контурами пятиконечной звезды, на которой было ещё очень много белого пространства. При этом стояло ещё довольно раннее утро, прохожих было немного, было весьма холодно, дул порывистый ветер от близкой Ангары, и то и дело пробрасывало колючим снежком...

Примерно через час, возвращаясь с прогулки, я увидел, что звезда, довольно внушительных размеров, была уже вся красная от воткнутых в неё гвоздик...

А ещё, вновь возвращаясь к 9 мая, хочу отметить чудесный парад в Москве. И не менее чудесный концерт по телевизору, посвящённый Дню Победы. На котором (правда, я смотрел его не сначала) не было всех этих полуголых, кривляющихся девиц – обыденного зрелища наших концертов, и клоунов от эстрады: Фили Киркорова, Аллочки Пугачёвой, Максимчика Галкина, Баскова и прочих. А были Мазаев со своим «Моральным кодексом», Василий Лановой, Александр Михайлов, Тамара Гварцители, с её мощным голосом, во время песни «...ты же выжил солдат, хоть сто раз умирал...», зал встал. И многие плакали. Не скрою, что и у меня эта песня выдавила-таки благодарную слезу...

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