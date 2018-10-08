Сбербанк: жители Приангарья часто предпочитают оплачивать коммунальные услуги через банк

Байкальский банк Сбербанка в этом году принял от населения платежей за коммунальные услуги на общую сумму 13,8 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом объем платежей вырос более чем на четверть, а количество платежей увеличилось более чем на 1,5 млн, составив более 10 млн операций.

Как сообщает пресс-служба компании, большая часть платежей проводится через дистанционные каналы обслуживания – устройства самообслуживания, интернет-банк Сбербанк Онлайн и его мобильное приложение, услугу «Автоплатеж», которые позволяют значительно упростить процесс проведения регулярных платежей и сэкономить время плательщика. Доля таких платежей ежемесячно достигает 85%.

– Использование дистанционных каналов обслуживания позволяют нашим клиентам значительно экономить время. Тестовые замеры показывают, что на оплату счета в устройстве самообслуживания или интернет-банке требуется в среднем около пяти минут. Оплата через услугу «Автоплатеж» занимает полминуты, которые требуются для прочтения смс-сообщения о платеже. Кроме того, развитие удаленных каналов позволяет снижать затраты клиентов на оплату комиссии, – отмечает председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин.

По инф. Телеинформа

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ