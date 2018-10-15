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Сбербанк запустил новый промовклад «Рекордный»
По инф. Телеинформа   
15 Октября 2018 г.
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sberbank

Сбербанк повысил ставки по всем вкладам действующей линейки в рублях на 0,15-0,5 процентных пункта. В результате изменений диапазон ставок составил 3,4–5,15%, Также с 15 октября запущен промовклад «Рекордный».

Как сообщает пресс-служба Сбербанка, вклад доступен для открытия до 30 ноября 2018 года в рублях на срок от семи месяцев до полутора лет на суммы от 50 тысяч рублей. Диапазон ставок по вкладу составляет 6,5-7,15%. Вклад можно открыть как в отделениях, так и в удаленных каналах обслуживания.

– Вслед за решением ЦБ о повышении ключевой ставки и с учетом рыночной тенденции роста ставок по депозитам Сбербанк увеличил ставки действующей линейки и запустил акцию. Ставки по промо вкладу достигают 7,15% годовых и являются максимальными по вкладам Сбербанка с начала года, – сказала директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Наталья Алымова.

По инф. Телеинформа

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