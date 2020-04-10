Сбербанк возвращается к обычному режиму работы

В настоящее время Байкальский банк Сбербанка в Иркутской области практически вышел на схему штатной ежедневной работы. Из 167 действующих сегодня работают 156 отделений Сбербанка, обслуживающие физических лиц.

Как сообщает пресс-служба финансовой организации, часы работы конкретных офисов можно уточнить на сайте sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».

Все банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 функционируют также в обычном режиме. Банк ежедневно мониторит ситуацию с запросами клиентов и оперативно реагирует на увеличение клиентопотока. По сравнению с предыдущей, первой официально-объявленной нерабочей неделей, число посетителей офисов в городах и поселках Иркутской области постепенно увеличивается, в основном по причине наступившего срока выплаты пенсионных пособий.

– Мы практически вернулись к стандартной схеме работы наших филиалов и оперативно реагируем на потребность населения в банковских услугах. Наши специалисты оказывают весь спектр банковских услуг и готовы к обслуживанию клиентов с учетом требований времени: все помещения и операционные залы регулярно проходят через дезинфекционную обработку, персонал обеспечен защитными и антибактериальными средствами. В залах, где находятся клиенты, обозначены зоны дистанционирования в 1,5 м. Несмотря на все предпринятые меры, мы все же настоятельно рекомендуем нашим клиентам посещать офисы банка только в случае крайней необходимости, использовать средства защиты – ведь режим самоизоляции продолжает действовать, и все же отдавать предпочтение онлайн-сервисам, – комментирует управляющий Иркутским отделением №8586 Байкальского банка Сбербанка Наталия Цайтлер.

Сбербанк информирует клиентов о том, что по всем вкладам, срок действия которых заканчивается в период с 30 марта по 5 мая, банк будет начислять проценты по текущим ставкам вплоть до 6 мая. Клиенты, у которых в настоящий момент действуют промо-вклады, также будут получать проценты по повышенной промо-ставке до 6 мая. Если клиенты решат воспользоваться деньгами после окончания вклада, но не дожидаясь 6 мая, то смогут сделать это без ограничений в любой день в Сбербанк Онлайн или в отделении банка в соответствии с его графиком работы. Проценты по вкладу будут начислены за все дни до даты закрытия.

Сбербанк рекомендует своим клиентам в Иркутской области пользоваться удаленными сервисами банка, в том числе мобильным приложением «Сбербанк Онлайн», воздерживаться от выхода на улицу, посещения мест скопления людей и соблюдать рекомендации органов муниципального управления.

По инф. Телеинформа

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...