Сбербанк вновь объявляет акцию "Золотые карты"

Сбербанк снова проводит акцию по предоставлению 50%-й скидки по дебетовым золотым картам всех платежных систем: Mastercard, Visa и «Мир».

Как сообщает пресс-служба банка, скидка предоставляется на первый год обслуживания основных личных карт – MasterCard Gold, Visa Gold и Мир Золотая, – открытых в рублях и выпущенных вне пакетов услуг.

Чтобы оформить карту со скидкой, необходимо подать заявку на выпуск в период с 1 октября по 31 декабря 2018 года. Сделать это можно на сайте банка, в личном кабинете Сбербанк Онлайн или в отделении банка.

Кроме скидки на обслуживание, клиенты получат повышенные бонусы СПАСИБО в категориях: рестораны и кафе (5%), супермаркеты (1%), на остальные категории – 0,5%. Скидки платежных систем: Visa Premium – на сайте Visa, «Mastercard Бесценные города» – на сайте Mastercard, кешбэк – сервис для держателей карт «Мир», «Привет, Мир» – на сайте НСПК.

– Мы проводили аналогичную акцию в начале года, и она пользовалась большой популярностью у клиентов – ведь только в это время можно получить золотую карту с большими возможностями в два раза дешевле, – говорит директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка Светлана Кирсанова.

По инф. Телеинформа

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