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Сбербанк устроил «Цифровой день» для властей, бюджетников и бизнеса
По инф. Телеинформа   
19 Февраля 2020 г.
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Байкальский банк Сбербанка выступил организатором «Цифрового дня в Иркутске». Презентация возможностей цифровых сервисов, искусственного интеллекта и «больших данных» была проведена для представителей муниципальных органов власти, организаций бюджетной сферы, бизнес-структур региона.

Как сообщает пресс-служба банка, география участников «Цифрового дня» охватила 17 муниципалитетов Иркутской области. В роли экспертов выступили руководители ведущих компаний, работающих в сфере разработок «искусственного интеллекта», в их числе – Strategy Partners, Sbercloud, «Центр речевых технологий», «Сберрешения», DocDoc, ТоТ и др. Участников мероприятия поприветствовал и.о. министра экономического развития Иркутской области Владимир Гордеев. В своем обращении он подчеркнул значение цифровизации и необходимость для всех сфер экономики области реакции на вызовы времени и максимальное погружение в высокотехнологичные решения рабочих и организационных процессов:

– Перед региональной властью, муниципалитетами, бизнесом и бюджетными организациями сейчас стоит серьезная задача в освоении и внедрении цифровых технологий. Полученные результаты неизбежно приведут к оптимизации бизнес-процессов, к улучшению качества жизни населения и к усилению инвестиционной привлекательности региона. Сегодня мы делаем только первые шаги на этом пути и то, что Сбербанк взял на себя роль проводника и помощника в цифровом мире – очень своевременно.

Иркутская область входит в 10-ку первых регионов России, где изучение цифровых сервисов уже вышло в практическую плоскость. В ноябре 2019 года Байкальский Банк Сбербанка провел первую презентацию – «Цифровой CEO» для бизнес-партнеров. Сегодня работники образовательных и медицинских учреждений региона, представители муниципальной власти совершили погружение в «цифровой мир» – посмотрели, как работает телемедицина, узнали возможности технологий биометрии и распознавания речи, оценивали актуальность предложений для региона.

Заместитель председателя Байкальского банка ПАО Сбербанк Оксана Лобова рассказала о роли Сбербанка в цифровизации страны. Ежегодно между банком и субъектами федерации подписываются новые соглашения о сотрудничестве в реализации цифровых проектов с использованием искусственного интеллекта. В Сибирском федеральном округе в 2019 году было подписано семь таких соглашений. Работа по внедрению цифровых технологий сейчас активно ведется в Кемеровской, Новосибирской, Томской областях, где реализуются пилотные проекты по применению технологий искусственного интеллекта в медицине. В их числе: голосовая клавиатура для врачей, которая позволяет распознавать речь и формировать протокол приема пациента одновременно с его осмотром; анализ снимков головного мозга на наличие очагов инсульта с применением алгоритмов искусственного интеллекта. Аналогичные проекты в сфере медицины готовятся к реализации в Красноярском крае, проявила большой интерес к внедрению цифровых технологий в сфере медицины и республика Бурятия, а на Камчатке уже работает «Монитор мэра», который позволяет контролировать эффективность деятельности городских служб и даже видеть почасовую картину их работы в синхроне с текущими погодными условиями.

– Мы рады, что Иркутская область в числе лидеров, проявивших наибольший интерес к новым технологиям. Каждый регион определяет свою потребность в развитии цифровых сервисов. Реализация лучших идей, способных экономить время рабочих процессов, улучшать качество обслуживания населения, помогать принимать точные, основанные на глубоком анализе, административные решения – может стать дополнительным источником усиления экономических позиций нашего региона, а значит, и качества жизни населения. У Сбербанка сегодня есть решения для многих задач и мы рады показать их всем участникам Цифрового дня в Иркутске, – подчеркнула Оксана Лобова.

Эксперты цифровых сервисов презентовали новые технологические разработки, особый интерес представители муниципалитетов Иркутской области проявили к приложениям «Монитор мэра» и «Безопасный год – Умный город».

К услугам телемедицины – сервиса DocDoc – сегодня подключены 5 млн клиентов. Ежемесячно с помощью этой платформы происходит более 7,5 тысячи онлайн-консультаций от 350 врачей, работающих дистанционно. Участники «Цифрового дня в Иркутске» увидели и оценили данное приложение «в деле» – быстрота подключения цифрового сервиса, его многогранные решения были продемонстрированы в режиме онлайн. В Иркутской области уже есть примеры, когда сервис DocDoc применяется, в том числе, и в качестве дистанционного освидетельствования водителей, выходящих в рейсы.

– Получение мгновенной консультации с врачом в условиях современного ритма жизни часто – жизненная необходимость. Особенно это актуально для территорий, где ощущается нехватка врачей, есть сложности с оперативными консультациями так назыаемых «узких специалистов». Поэтому приложение DocDoc так быстро набирает популярность в регионах, – рассказал заместитель управляющего Иркутским отделением № 8586 Байкальского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Лясковский.

Для медицинских учреждений Иркутской области роль помощника врача, организатора записи пациентов на прием может выполнить сервис Центра речевых технологий.

О широких возможностях компании Технологии отраслевой трансформации (ТоТ) – применении экономического анализа и использовании «больших данных». таких как «портрет потребителя» или гео-маркетинг, оценка миграции населения, социально-культурных потребностей жителей территорий и муниципалитетов рассказал Андрей Пушкарев, управляющий территориальный директор Управления развитий территорий и региональных проектов Сбербанка. Аналитики данной платформы сегодня способны по запросу муниципалитетов дать полную картину поведения потребителя товаров и услуг, миграции населения, сезонных запросов и прочего.

По инф. Телеинформа

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