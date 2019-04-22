«Сбербанк страхование» предлагает скидки на «Защиту дома» и «Страхование путешественников»

В преддверии праздника весны и труда СК «Сбербанк страхование» подготовила праздничные предложения – скидки на страховые продукты «Защита дома» и «Страхование путешественников». Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

«Защита дома» – это комплексное решение, в рамках которого страховой защитой обеспечиваются отделка и инженерное оборудование квартиры или дома, движимое имущество (мебель, оргтехника и так далее), а также гражданская ответственность перед соседями. Выплаты предусмотрены в случае пожара, залива, противоправных действий третьих лиц, взрывов, стихийных бедствий и иных событий. На продукт «Защита дома» действует скидка в размере 10%.

«Страхование путешественников» предназначено для защиты от непредвиденных рисков, которые могут возникнуть в поездках по России или за рубежом. Страховку можно оформить на одну или многократные поездки в течение года. Страховой полис соответствует требованиям визовых центров.

Помощь оказывают по всему миру. В базовое покрытие входят организация и оплата амбулаторного или стационарного лечения, медицинская транспортировка, возмещение расходов на восстановление утерянных или похищенных документов. Действие полиса можно расширить на занятия активными видами спорта, включить в страховку возмещение расходов в случае задержки рейса или потери багажа, отмены поездки, вынужденного досрочного возвращения. На продукт «Страхование путешественников» скидка составит 15%.

Оформить страховые продукты «Защита дома» и «Страхование путешественников» на выгодных условиях можно на сайте компании «Сбербанк страхование» с 22 апреля по 1 мая 2019 года.

По инф. Телеинформа

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