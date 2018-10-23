Сбербанк создал предложения для компаний из сферы ЖКХ

Современные технологии позволяют управляющим и ресурсоснабжающим компаниям эффективнее выстраивать отношения с потребителями коммунальных услуг. К примеру, Сбербанк предлагает пакетные предложения для компаний ЖКХ, которые позволяют оперативно информировать население о начислениях, а также удобно проводить платежи по выставленным счетам.

Как отметила заместитель управляющего Иркутским отделением Сбербанка Дарья Ефимова, практика показывает, что внедрение современных инструментов банка позволяет компаниям увеличивать сборы по платежам до полутора-двух раз.

Взаимодействие с банком начинается с заключения договора на обслуживание и обмен информацией. Уже это позволяет Сбербанку настроить для пользователей услуг систему быстрых платежей, когда плательщику не нужно вводить реквизиты по компании, в пользу которой он совершает платеж – достаточно найти поставщика в платежной системе и ввести свой лицевой счет. Это значительно упрощает процесс оплаты и экономит время потребителя, влияет на рост объемов собираемости средств за коммунальные услуги.

– Также хорошо зарекомендовала себя технология использования на квитанциях двумерного штрих-кодирования. Это позволяет избежать ошибок, сэкономить время при проведении платежа, – рассказывает Дарья Ефимова.

Как сообщает пресс-служба Сбербанка, процедура оплаты в этом случае максимально проста – достаточно поднести штрих-код к сканеру устройства. При этом код считывается при оплате в кассах банка, банкоматах, терминалах и через мобильное приложение Сбербанк Онлайн. Большинство поставщиков коммунальных услуг также при заключении договора на обслуживание со Сбербанком реализуют для потребителей и услугу «Автоплатеж», которая позволяет плательщикам не только получать информацию о задолженности, но и своевременно оплачивать счета и не сформировать пени.

Наряду с уже известными платежными продуктами банк использует и новые инструменты. В частности, это смарт-платеж, сервис, основанный на анализе больших объемов банковских данных. Система позволяет выявлять пользователей, которые часто оплачивают счета той или иной управляющей компании, поставщика услуг через Сбербанк, в автоматическом режиме отслеживать очередной платеж и информировать посредством смс-сообщений с номера 900. При этом, получая информацию о новых выставленных счетах, потребитель услуг имеет возможность сразу же провести оплату. Для этого достаточно направить ответным сообщением указанный в смс код.

– Сбербанк активно внедряет digital-технологии, которые обеспечивают скорость, точность и позволяют совершенствовать платежный сервис. Для управляющей компаний важно, чтобы платежи за коммунальные услуги были регулярными, для плательщика, чтобы расчеты были верными, органы власти следят за прозрачностью процесса начисления, сбора средств. И Сбербанк готов обеспечить в этой части удобные услуги и для поставщиков, и для плательщиков. Наши развивающиеся технологии позволяют это делать, – комментирует Дарья Ефимова.

Эксперт банка отмечает, что наряду с дистанционными каналами обслуживания Сбербанк продолжает поддерживать и традиционный каналы приема платежей через офисы банка. При этом существует положительная практика сотрудничества с партнерами, работающими на рынке ЖКУ в части закрытия их касс и передачи функционала по организации сбора платежей с населения банку. Это позволяет экономить ресурсы поставщиков услуг на содержание своих офисов, а в результате выигрывает конечный потребитель.

По инф. Телеинформа

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