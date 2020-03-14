Сбербанк: россияне предпочитают летать на отдых в Турцию

Лаборатория Сбербанка по анализу и обработке больших данных «СберДанные» проанализировала, как россияне отдыхают за рубежом. Аналитики изучили наиболее популярные направления путешествий, а также расходы российских туристов в 2019-2020 годах.

Как сообщает пресс-служба банка, совокупные расходы россиян в зарубежных поездках летом 2019 года составили 128,7 млрд рублей, а в новогодний период – 30,4 млрд. В исследовании речь идет о расходах путешественников внутри страны, стоимость авиабилетов и проживание в отеле не учитывались.

Туристическая активность россиян в 2019 году заметно возросла. Число туристов в летний сезон увеличилось на 6% по сравнению с 2018 годом, а на зимних каникулах прирост составил 11,1%.

По сравнению с 2018 годом траты туристов снизились на 3,4%, но это объясняется колебаниями валютных курсов: потребители сэкономили около 7,3 млрд рублей.

Самым распространенным летним направлением поездок оказалась Турция, на нее пришлось около 15,6% туристического потока из России (+13,4%). Это направление стало приоритетным для 67 регионов.

Типичные (медианные) расходы в течение дня за рубежом составили 5575 рублей. Это не всегда траты одного человека, поскольку во время семейных путешествий операции часто осуществляются с использованием одной карты, но ею оплачиваются товары и услуги для нескольких туристов.

В 2019 году отдых в Италии, США, Объединенных Арабских Эмиратах и Франции обходился в два раза дороже Кипра, Чехии, Грузии и Турции. Зимой траты, как правило, выше, чем летом. Отметим, что Италия оказалась одним из самых затратных направлений ввиду высоких расходов в категории «Одежда и обувь». Такой шопинг составил треть от всех расходов в этой стране (3,4 тысячи рублей из 10,2 тысячи рублей в день).

В зимний период лидер прошлого сезона Таиланд уступил свое место Финляндии (4,1% туристического потока против 4,2%). Россияне активно осваивали новые зимние направления: существенно выросло число путешествующих в США (с 1,8% до 2,7%) – это одно из самых дорогих направлений (9,6 тысячи рублей сопутствующих трат за день).

Меньше всего наши туристы снимают наличные в Европе (от 12,9% расходных операций в Нидерландах до 39% в Германии), примерно на том же уровне находятся США (38%). В государствах вне зоны евро и доллара снятие наличных превышает 50% (за исключением Арабских Эмиратов и Турции), а в Китае этот показатель достигает 84%.

Из-за коронавируса турпоток в Китай снизился практически до нуля. Снижение началось уже с середины января, а сейчас, по данным аналитиков «СберДанных», россиян в КНР на 93% меньше, чем год назад. После длинных выходных, приуроченных к 23 февраля, также начало быстро падать количество поездок в Европу. Здесь антирекорд, очевидно, у Италии. По оценке Сбербанка, сокращение числа туристов из России на конец февраля составило 28%. Предварительные расчеты показывают, что в первые дни марта ситуация продолжила ухудшаться.

Упало число поездок в Германию, Францию и Испанию, но буквально в самых последних числах месяца. Вероятно, негативная динамка будет более выраженной в марте. При этом снижения общего турпотока из России пока не наблюдалось, а на последнюю декаду февраля пришелся пик активности практически по всем основным направлениям. Средний ежедневный прирост числа туристов за вторую половину января и февраль составил 8,5% даже на фоне быстрого роста числа заболевших коронавирусом в мире.

По инф. Телеинформа

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