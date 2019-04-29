Сбербанк проводит в Иркутске неделю финансовой грамотности

В Иркутской области проходит Всероссийская неделя финансовой грамотности. Более 100 школьников, 300 студентов,30 преподавателей приняли участие в совместных мероприятиях Байкальского банка ПАО Сбербанк, сообщает пресс-служба организации.

Главная цель образовательного проекта – формирование финансово-грамотного общества в России, вовлечение детей и молодежи в процесс получения актуальных навыков по использованию и сохранности личных денежных средств. Организатором акции является Министерство финансов РФ, а Сбербанк традиционно считается одним из наиболее активных и результативных ее партнеров.

В период с 17 по 24 апреля на территории Байкальского банка прошли мероприятия различного формата, в которых специалисты познакомили молодежь и школьников с социальной инженерией и мерами безопасности от финансового мошенничества, основами экономического благополучия региона и инструментами формирования личных или семейных сбережений.

– Студенты сегодня находятся в особой зоне риска от действий мошенников. У молодежи минимальный опыт обращения с личными деньгами. Они мало умеют зарабатывать, но при этом, охотно тратят деньги на покупки через онлайн-сервисы, разного рода зарубежные сайты. Между тем, именно там чаще всего и случаются незаконные хищения финансов граждан. Наша задача – учить ребят не попадаться на такие уловки, на примерах рассказать, как защищать свои интересы» – рассказывает о цели специальной лекции для студентов второго курса ИРНИТУ менеджер по продажам зарплатных проектов. Татьяна Моисеева.

Воспитание финансово-грамотного поколения необходимо начинать с раннего возраста детей, в их семьях, на школьных занятиях, убеждены организаторы проекта. Вот почему и учителя школ вошли в число слушателей акции. Одно из первых занятий на тему «Личная финансовая безопасность» прошло на базе коррекционной школы №6 Иркутска.

Историю финансов в Приангарье специалисты Байкальского банка показали в корпоративном музее, его двери всегда открыты для всех желающих.

– Конечно, к нам на экскурсию приходят слушатели с разным уровнем восприятия, – рассказывает специалист музея Татьяна Томилова. – Школьникам интересно посмотреть и даже потрогать раритеты, свидетельствующие о появлении и развитии денег и банка в Сибири. И я всегда иду им навстречу, ведь любая наука формируется сначала из своей истории. Музей – лучшая стартовая площадка для азов финансовой грамотности.

Учитель истории СОШ №19 (Иркутск) Татьяна Тарасова:

– Содержательная экскурсия по-другому позволила взглянуть моим пятиклассникам на деньги, которые они сегодня тратят самостоятельно в безналичных расчетах банковской картой за школьный обед. А тут дети открыли для себя первые монеты, пестрые банкноты дореволюционного времени, увидели восковые фигуры прообразов банковских служащих разных эпох.

Владимир Блохин, ученик 8 «Б» школы-интерната №8 (Иркутск):

– Это похоже на путешествие «на машине времени». Я иначе представлял себе сейфы для хранения денег, а они, оказывается, раньше были похожи на простые железные сундуки.

14 заявок на экскурсию в Сбербанк поступило в дни Недели финансовой грамотности. Школы №8, 10,19, гимназия № 25 (Иркутск), СОШ № 17(Ангарск), СОШ №20 (Усольский район) посетили музей одними из первых.

Мероприятия Байкальского банка по просвещению детей и молодежи сроком проведения Недели финансовой грамотности не ограничатся, работа продолжится и после нее.

По инф. Телеинформа

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