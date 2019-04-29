Сбербанк проводит в Иркутске неделю финансовой грамотности

В Иркутской области проходит Всероссийская неделя финансовой грамотности. Более 100 школьников, 300 студентов,30 преподавателей приняли участие в совместных мероприятиях Байкальского банка ПАО Сбербанк, сообщает пресс-служба организации.
Главная цель образовательного проекта – формирование финансово-грамотного общества в России, вовлечение детей и молодежи в процесс получения актуальных навыков по использованию и сохранности личных денежных средств. Организатором акции является Министерство финансов РФ, а Сбербанк традиционно считается одним из наиболее активных и результативных ее партнеров.
В период с 17 по 24 апреля на территории Байкальского банка прошли мероприятия различного формата, в которых специалисты познакомили молодежь и школьников с социальной инженерией и мерами безопасности от финансового мошенничества, основами экономического благополучия региона и инструментами формирования личных или семейных сбережений.
– Студенты сегодня находятся в особой зоне риска от действий мошенников. У молодежи минимальный опыт обращения с личными деньгами. Они мало умеют зарабатывать, но при этом, охотно тратят деньги на покупки через онлайн-сервисы, разного рода зарубежные сайты. Между тем, именно там чаще всего и случаются незаконные хищения финансов граждан. Наша задача – учить ребят не попадаться на такие уловки, на примерах рассказать, как защищать свои интересы» – рассказывает о цели специальной лекции для студентов второго курса ИРНИТУ менеджер по продажам зарплатных проектов. Татьяна Моисеева.
Воспитание финансово-грамотного поколения необходимо начинать с раннего возраста детей, в их семьях, на школьных занятиях, убеждены организаторы проекта. Вот почему и учителя школ вошли в число слушателей акции. Одно из первых занятий на тему «Личная финансовая безопасность» прошло на базе коррекционной школы №6 Иркутска.
Историю финансов в Приангарье специалисты Байкальского банка показали в корпоративном музее, его двери всегда открыты для всех желающих.
– Конечно, к нам на экскурсию приходят слушатели с разным уровнем восприятия, – рассказывает специалист музея Татьяна Томилова. – Школьникам интересно посмотреть и даже потрогать раритеты, свидетельствующие о появлении и развитии денег и банка в Сибири. И я всегда иду им навстречу, ведь любая наука формируется сначала из своей истории. Музей – лучшая стартовая площадка для азов финансовой грамотности.
Учитель истории СОШ №19 (Иркутск) Татьяна Тарасова:
– Содержательная экскурсия по-другому позволила взглянуть моим пятиклассникам на деньги, которые они сегодня тратят самостоятельно в безналичных расчетах банковской картой за школьный обед. А тут дети открыли для себя первые монеты, пестрые банкноты дореволюционного времени, увидели восковые фигуры прообразов банковских служащих разных эпох.
Владимир Блохин, ученик 8 «Б» школы-интерната №8 (Иркутск):
– Это похоже на путешествие «на машине времени». Я иначе представлял себе сейфы для хранения денег, а они, оказывается, раньше были похожи на простые железные сундуки.
14 заявок на экскурсию в Сбербанк поступило в дни Недели финансовой грамотности. Школы №8, 10,19, гимназия № 25 (Иркутск), СОШ № 17(Ангарск), СОШ №20 (Усольский район) посетили музей одними из первых.
Мероприятия Байкальского банка по просвещению детей и молодежи сроком проведения Недели финансовой грамотности не ограничатся, работа продолжится и после нее.
По телефону он деликатно отнекивался, ссылаясь на занятость. На столе лежала рукопись очередной книги. Ждали дела в редколлегиях нескольких журналов. Аспиранты и студенты выстроились в очередь за консультация...
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Адмирал Александр Васильевич Колчак в истории Белого движения - пожалуй, самая яркая и трагическая фигура. Бесстрашный полярный исследователь, ученый-океанограф, блестящий морской офицер, ставший в 1916 году,...
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Кто не мечтал о собственном доме, саде или небольшом огородике за городом? А может вы хотели завести животных и заниматься фермерским хозяйством? Теперь это возможно почти без вложений (но, естественно, предп...
Один из крупнейших операторов фискальных данных OFD.ru принял участие в ежегодной отраслевой конференции CNews «ИТ в ритейле 2019» и представил IT-директорам и экспертам крупнейших компаний ритейла лучшие реш...
Мы уже рассказывали о возможностях льготного получения земли в России для ведения фермерского хозяйства, это может быть актуальным для пожилых людей, решившихся "взять судьбу в свои руки". Расскажем еще о под...
Сказочный круиз, свадьба у внучки, санаторно-курортный отдых, хорошее лечение - на решение этих и других, возможно, не таких масштабных вопросов, человеку могут понадобиться деньги. Может и просто возникнуть ...
Сидят в своём кабинете, окружив себя непонятными бумажками, попутно расставляя штампы в многочисленных копиях документов. Работа нотариуса в России успела обрасти народными мифами и легендами, но что эти люди...
Сейчас функционирует очень много сервисов, которые могут помочь сориентироваться в предложениях МФО. Один из тех, на которые стоит обратить внимание, информационный портал frombanks.ru. Здесь сосредоточено мн...
Сегодня многие граждане даже после выхода на пенсию пытаются найти способ дополнительного заработка. Актуально это и для "предпенсионеров", людей пострадавших в результате "пенсионной повышки" и рискующих выл...
В Пенсионном фонде России (ПФР) перечислили категории граждан, имеющих право на получение двух пенсий. Это участники Великой Отечественной войны и блокадники, которые получают пенсию по инвалидности и страхов...
Ошибочно и беспечно думать, что долги жителей за коммунальные услуги составляют проблему только для коммунальщиков. Это не так. В случае домового самоуправления расходы ложатся на добропорядочных соседей, а в...
Учитывая, что Россия находится в процессе реформирования пенсионной системы, многим гражданам банально не хватает нескольких пенсионных баллов или лет стажа. И это не говоря уже о младшем поколении, работающе...
Работодатели объяснили, почему увольняют людей старшего возраста. А специалисты по трудоустройству дали советы, как постараться удержаться на старой работе или найти новую. 100% работающих советов тут не пред...
Как уже известно, с 1 января 2019 года вступил в силу ФЗ, давший старт пенсионной реформе, постепенно повышающей возраст выхода на заслуженный отдых. Страсти до сих пор кипят (мы подробно освещали процесс «пе...
В Иркутской области проходит Всероссийская неделя финансовой грамотности. Более 100 школьников, 300 студентов,30 преподавателей приняли участие в совместных мероприятиях Байкальского банка ПАО Сбербанк, сообщает пресс-служба организации.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.