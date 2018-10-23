Сбербанк провел уникальную сделку лизинга недвижимости

Сбербанк в Иркутской области и Байкальский филиал АО «Сбербанк Лизинг» реализовали первую сделку лизинга недвижимости на сумму более 100 млн рублей.

Предметом лизинга выступило офисное помещение, расположенное в центральной части России. Сделку провели по запросу одной из ресурсных компаний, работающей на территории Приангарья, сообщает пресс-служба Сбербанка.

– Для российского рынка сделки лизинга недвижимости пока единичны, что связано с процессуальной сложностью и длительностью процессов оформления права собственности, а также с трудоемкостью процесса оценки рыночной стоимости объекта недвижимости. «Сбербанк Лизинг» готов работать в таких условиях и структурировать сделки, несмотря на все сложности. Предметом лизинга может выступать как коммерческая недвижимость для собственных целей, так и для целей сдачи в аренду. Кроме того, можно рассмотреть реализацию объектов недвижимости, принадлежащих ПАО Сбербанк на праве собственности, применяя лизинговую схему финансирования, – отметил директор Байкальского регионального филиала АО «Сбербанк Лизинг» Алексей Авласенко.

– Эта и другие подобные сделки на практике подтверждают стратегию нашего банка по индивидуальному подходу к каждому клиенту. Сбербанк сегодня располагает большим количеством сервисов, инструментов, используя которые мы имеем возможность реализовывать практически любые бизнес-задачи наших клиентов. И это не просто слова, есть немало конкретных примеров и уникальных сделок, реализованных в том числе с участием компаний-партнеров, – прокомментировала управляющий Иркутским отделением Сбербанка Наталия Цайтлер.

По инф. Телеинформа

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