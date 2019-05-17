Сбербанк приглашает желающих на бесплатные курсы программирования

Сбербанк продолжает набор кандидатов для участия в летних четырехнедельных курсах программирования в «Школе 21». Отборочные «бассейны» пройдут в июне, июле и августе, а полноценное обучение для студентов, прошедших летние четырехнедельные курсы, начнется 2 сентября 2019 года.

Как сообщает пресс-служба Сбербанка, чтобы стать студентом, кандидаты должны пройти две онлайн-игры на сайте «Школы 21», по результатам прохождения которых лучшие будут приглашены на бесплатные отборочные четырехнедельные интенсивные курсы по программированию («бассейны»). По их итогам студенты имеют шанс поступить на длительное обучение, которое продолжается от 1,5 до 4 лет – в зависимости от темпа и способностей учащегося. Обучение в «Школе 21» бесплатное. С каждым потоком в школе растет процент учащихся-девушек. Стать студентом может любой желающий старше 18 лет, прошедший конкурс.

– Конечно, лето традиционно воспринимается как время для отдыха, но вместе с тем для многих это время свободы от обычных обязательств, именно это дает удобную возможность за четыре недели придать новый импульс своему профессиональному развитию, а может и вовсе круто повернуть ход карьеры. Уникальный формат обучения не только цифровым, но и коммуникационным навыкам, предлагаемый «Школой 21», позволит каждому выбрать свою индивидуальную траекторию стремительного прогресса, – отметила руководитель «Школы 21» Светлана Инфимовская.

Эта образовательная инициатива Сбербанка начала работу в ноябре 2018 года. Она готовит специалистов мирового уровня в области информационных технологий (ИТ) по уникальной методике: без расписания и учителей. Название школы отражает количество уровней подготовки и объем знаний, необходимых профессионалу в 21 веке. Школа будет ежегодно выпускать до 1000 программистов. Она создана в рамках соглашения между Сбербанком и Ассоциацией Ecole 42 – организацией, которая за 5 лет существования стала одним из мировых лидеров ИТ-образования.

«Бассейн» – это крайне интенсивное обучение программированию, испытание на прочность, основная задача которого – познакомить участников с методологией обучения и отобрать самых мотивированных для дальнейшей учебы. Учащиеся получают доступ к системе на высококлассно оборудованных рабочих местах и решают постепенно усложняющиеся задачи. В месяц они выполняют десятки сложнейших заданий в группах и индивидуально. Необходимую информацию ищут самостоятельно и в сжатые сроки (дедлайны).

Таким образом, все учащиеся, независимо от личного опыта в программировании, сталкиваются со сложностями. Многие уже имеют техническое образование, в том числе компьютерное, но высок и процент людей с гуманитарным образованием – они начинают программировать с нуля.

По инф. Телеинформа

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