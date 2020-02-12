Сбербанк приглашает клиентов отправиться в «Приятное путешествие с картой Visa»

Сбербанк и Visa объявляют о старте совместной акции «Приятные путешествия с картой Visa», которая предусматривает начисление повышенных бонусов СПАСИБО за безналичные покупки, совершенные за рубежом.

Как сообщает пресс-служба банка, в рамках акции при покупках по карте Visa в категориях «Кафе, рестораны, fast food», «Шопинг (одежда, обувь, аксессуары)» и «Duty Free (магазины беспошлинной торговли в аэропортах)» на сумму, эквивалентную 7000 рублей и более единовременно, совершенных в период с 20 января по 29 февраля 2020 года, участники программы «Спасибо от Сбербанка» получают повышенные бонусы на следующих условиях: первая покупка – 10% бонусами СПАСИБО (но не более 700 бонусов), пятая покупка – 20% бонусами СПАСИБО (но не более 1400 бонусов), 10-я покупка – 30% бонусами СПАСИБО (но не более 2100 бонусов). Покупки совершаются в валюте страны пребывания в розничных точках продаж: операции в зарубежных интернет-магазинах не бонусируются. Фонд акции ограничен.

– Мы уверены, что данная акция придется по вкусу всем нашим клиентам, совершающим покупки по карте Visa во время зарубежных поездок. Ведь это приятно: начать новый год с новых покупок за границей, а затем продолжить шопинг в России, используя полученные бонусы СПАСИБО, – говорит директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка Дмитрий Малых.

– Акция с Visa – это тот случай, когда праздники закончились, а наши подарки нет. Теперь после заграничной поездки не придется сетовать на траты, а можно будет порадоваться полученным за них бонусам СПАСИБО, продлевая таким образом удовольствие от путешествия, – отмечает генеральный директор АО «ЦПЛ» (оператора программы «Спасибо от Сбербанка») Андрей Писарев.