Сбербанк представил сервис ДомКлик на Ярмарке недвижимости в Иркутске

На Ярмарке недвижимости, проходящей на этой неделе в выставочном комплексе «Сибэкспоцентр» в Иркутске, Сбербанк презентовал новый функционал сервиса для работы с недвижимостью ДомКлик.

Также индивидуальные консультации по программам ипотечного кредитования получили десятки посетителей выставки, сообщает пресс-служба банка. При этом потенциальные покупатели имели возможность с помощью сервиса ДомКлик выбрать недвижимость в Иркутске или другом городе и сразу же оформить заявку на кредит или записаться на сделку купли-продажи за личные деньги.

Оформление сделок купли-продажи за наличные в Сбербанке покупателям жилой недвижимости доступно с сентября этого года. При этом такие сделки уже зарегистрированы, в том числе, в Иркутске, Братске. Сейчас в центрах и офисах ипотечного кредитования банка можно оформить куплю-продажу без ипотеки по объектам недвижимости на вторичном рынке жилья, по которым отсутствуют доли. Записаться на сделку можно в личном кабинете на сайте ДомКлик. Сама подготовка к сделке проходит онлайн, а в офис нужно приехать только на подписание документов.

– Сбербанк активно продолжает развивать экосистему инструментов на рынке жилой недвижимости. С помощью портала ДомКлик мы уже предоставляем услуги, которые выходят за рамки традиционных представлений о банковском обслуживании. При этом мы активно сотрудничаем с нашими партнерами – агентствами недвижимости. Они также получают доступ к услуге по оперативному проведению сделок с помощью ДомКлик, что позволяет экономить время наших клиентов, – отмечает начальник отдела по работе с партнерами и ипотечного кредитования Иркутского отделения Сбербанка Олеся Техова.

По инф. Телеинформа

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