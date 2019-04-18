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Сбербанк представил предпринимателям новый сервис для приема платежей

По инф. Телеинформа   
18 Апреля 2019 г.
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Сбербанк представил своим корпоративным клиентам – поставщикам товаров и услуг – новый удобный сервис заключения договоров на прием платежей физлиц.

Сбербанк представил предпринимателям новый сервис для приема платежей  

Новый сервис, представленный в корпоративном интернет-банке «Сбербанк Бизнес Онлайн», существенно упрощает для предприятий и предпринимателей – клиентов Сбербанка – заключение договоров с банком, сообщает пресс-служба организации. Теперь это можно сделать быстро и просто, подписав заявку на заключение договора электронной подписью. Договор заключается онлайн в течение пяти минут по безбумажной технологии и не требует посещения отделений банка.

Сокращение использования бумаги в деятельности банка также позволяет Сбербанку и его клиентам вносить вклад в решение экологических проблем общества и защиту окружающей среды.

Для заключения договора на прием платежей необходимо войти в Сбербанк Бизнес Онлайн, выбрать услугу «Платежи физических лиц» и заполнить заявку. Уже на следующий день после заключения договора клиенты – физические лица смогут легко оплачивать услуги компании-поставщика в Сбербанк Онлайн, устройствах самообслуживания или банкоматах Сбербанка в любой точке России, а также подключить услугу «Автоплатеж».

Высокотехнологичный сервис создан в результате синергии двух блоков Сбербанка – розничного и корпоративно-инвестиционного.

– Новый сервис Сбербанка не только экономит время наших клиентов, но и задает новый стандарт клиентского опыта компаний – поставщиков услуг, который делает покупки и платежи еще удобнее и проще и для покупателей, и для продавцов. Теперь корпоративные клиенты интернет-банка смогут сократить издержки на заключение договоров и получить доступ к приему платежей через каналы банка простым и удобным способом, а их покупатели смогут легко оплачивать выставленные счета, – вице-президент – директор дивизиона «Платежи и переводы» Игорь Мамонтов.

По инф. Телеинформа

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