Сбербанк предложил предпринимателям доступ к «Товарной аналитике»

Сбербанк открыл клиентам, имеющим расчетный счет в банке и подключенным к оператору фискальных данных «Платформа ОФД», доступ к онлайн-решению «Товарная аналитика».

Как сообщает пресс-служба банка, сервис рассчитан прежде всего на микро и малый бизнес. Он предоставляется клиентам ОФД на основе анализа обезличенных фискальных данных, которые они передают с кассовой техники в ФНС. Решение работает на базе популярного в ритейле ABC-XYZ-анализа ассортимента. Такой инструмент нужен владельцам и руководителям бизнеса для повышения эффективности продаж и более грамотного использования вложенного капитала.

«Товарная аналитика» доступна как действующим, так и будущим клиентам Сбербанка. При этом до 31 декабря 2018 года стоимость пользования этим инструментом включается в тариф ОФД, выбранный клиентом (облуживание ОФД сроком на 1 год или 3 года).

Напомним, сегодня все пользователи Сбербанк Бизнес Онлайн (СББОЛ) могут приобрести услуги «Платформа ОФД» в маркетплейсе интернет-банка. Предложение называется «Оператор фискальных данных». Теперь, пользователи СББОЛ получат также доступ к новому решению по аналитике ассортимента от «Платформа ОФД».

– Сегодня наши небанковские сервисы помогают предпринимателям решить большинство насущных вопросов, которые возникают в процессе ведения бизнеса. Мы сформировали уникальный спектр услуг на рынке дистанционного банковского обслуживания юридических лиц. Дополнение этой линейки сервисом «Платформы ОФД» дает корпоративным клиентам интересные технологичные инструменты для развития бизнеса, – говорит заместитель председателя правления Сбербанка, руководитель блока «Корпоративный бизнес» Анатолий Попов.

Инструмент «Товарная аналитика» (анализ ассортимента) помогает ранжировать товары по стабильности спроса и величине выручки, чтобы оперативно корректировать набор продукции на полке, следить за наличием часто покупаемых позиций, работать со складскими запасами, оптимизировать логистику.

Механизм работы сервиса обеспечивает анализ по таким категориям товаров и услуг, где в группе А – позиции, обеспечивающие 80% выручки в денежном эквиваленте, в группе B – обеспечивающие 15% выручки, в группе C – обеспечивающие 5% выручки, в группе X – товары и услуги, пользующиеся стабильным спросом, Y – относительно стабильным спросом, Z – нестабильным спросом.

В рамках «Товарной аналитики» доступны как отдельное ранжирование по блокам АВС и ХYZ, так и совмещенный АВС-XYZ-анализ, чтобы владелец бизнеса мог выделять и ранжировать товары по значимости для бизнеса: от группы AX – товаров, приносящих высокую выручку и пользующихся стабильным спросом, до группы CZ – дающих низкую выручку и пользующихся нестабильным спросом.

Для пользования решением необходимо подключиться к оператору фискальных данных в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» (СББОЛ). Подробнее на сайте Сбербанка.

«Платформа ОФД» – крупнейший оператор фискальных данных в России (по версии Cnews Analytics). К компании подключены более 600 тыс касс по всей стране (из 2,3 млн касс в России). Через систему оператора проходит ежедневно по 30 млн фискальных документов. С 2017 года «Платформа ОФД» приняла и передала в ФНС более 12 млрд кассовых чеков.

По инф. Телеинформа

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