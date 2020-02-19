Сбербанк предлагает поздравить родных и близких через свой сервис

К праздникам 23 февраля и 8 марта Сбербанк запустил специальный сервис, который поможет поздравить родных и близких и создать для них запоминающийся #wow-день: в зависимости от интересов и увлечений вашего дорогого человека сервис предлагает различные варианты организации праздничного дня, тут же можно подсмотреть идеи подарков в предлагаемых подборках, решая проблему клиента «а что же подарить?». Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
На все представленные предложения на sberbank.ru действуют специальные условия и скидки.
Сервисы экосистемы Сбербанка участвуют в проекте следующим образом: скидка до 25% – от службы доставки готовой еды Delivery Club; 21 день подписки на пакеты услуг «Оптимум и START» – от онлайн-кинотеатра Okko; скидка 50% на подписку до конца сезона Английской премьер-лиги – от «Okko.Спорт»; скидка 10% на пять поездок с сервисом заказа такси «Ситимобил»; скидки на подарки до 50% на маркетплейсе «Беру»; один месяц безлимитных консультаций с терапевтом и педиатром (23 руб. – с 14 по 23 февраля, 8 руб. – с 1 по 8 марта) – от DocDoc; скидка на сервис по доставке продуктов «СберМаркет» (7% – с 14 февраля по 23 марта, 8% – с 25 февраля по 31 марта).
На «Беру» можно купить подарки не только со скидкой, но и оформить в кредит с помощью сервиса «Покупай со Сбербанком».
К проекту также подключилось более 50 партнеров банка: компании Xiaomi, Philips, New Balance, Lamoda, Thule, Henderson, Braun, Yves Roсher, Nintendo, MAC, 220 Вольт, Clinique и другие.
Марина Жигалова-Озкан, старший вице-президент Сбербанка по маркетингу, медиа, рекламе и коммуникациям:
«Не всегда получается быстро определиться с подарком для близких людей, и здесь на помощь приходит добрый праздничный сервис Сбербанка. Вам останется только выбрать, какой день вы хотите подарить – беззаботный, бодрый, уютный и так далее, – а об остальном позаботимся мы. Спецпредложения банка, компаний экосистемы и наших партнеров не только сделают праздник незабываемым, но и будут предоставлены на лучших условиях».
Особые условия к праздникам предусмотрены и по банковским продуктам. С 19 февраля по 14 марта можно будет открыть промовклад «Лови весну» на пять месяцев со ставкой 5%.
Запланирована акция «Миллион СПАСИБО» для участников программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» с 13.02 по 13.03.
Скидки будут действовать и по страховым продуктам: «Страхование путешественников» (скидка 10% с 20.02 по 10.03), «Защита дома» и «Защита карт» (23% – с 20 по 23 февраля и 28% – с 5 по 8 марта).
При открытии индивидуального инвестиционного счета со стратегией доверительного управления «Накопительная» и единовременным взносом от 250 тысяч с 21.02 по 10.03 в подарок – услуга заполнения налоговой декларации.
По инф. Телеинформа
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