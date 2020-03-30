Сбербанк поможет в условиях изоляции вызвать курьера

В условиях карантина и самоизоляции остаться на связи поможет сервис по курьерской доставке от Сберлогистики (входит в экосистему Сбербанка).

Как сообщает пресс-служба финансового учреждения, вызвать курьера можно на сайтах Сбербанка и Сберлогистики в Москве и Московской области. Также сервис доступен в 18 крупных российских городах: Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Уфа, Хабаровск, Челябинск.

В Москве сервис доступен также в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Кнопка «Отправить посылку» находится внизу главного экрана приложения.

При вызове курьера нужно просто выбрать способ доставки «Сберкурьер» и ввести адреса отправителя и получателя в интуитивно понятном интерфейсе. Для оплаты доставки через приложение необходимо указать вес посылки (до 5 или 10 кг) и по желанию застраховать. Статус посылки можно отслеживать в приложении и с помощью смс-уведомлений.

– С введением профилактических мер жизнь не останавливается, и даже на карантине или удаленной работе у людей остается необходимость передавать что-либо друг другу. Чтобы не пользоваться транспортом и не бывать в людных местах, можно просто вызвать курьера на сайте Сбербанка или через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» и оставаться на связи с миром, не подвергая себя опасности, – комментирует генеральный директор Сберлогистики Сергей Малышев.

По инф. Телеинформа

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...