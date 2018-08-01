Сбербанк помогает строительным компаниям

Сбербанк предусмотрел отсрочку по оплате процентов при финансировании жилищного строительства в соответствии с поправками к 214-ФЗ – «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Как сообщает пресс-служба банка, согласно вступившим 1 июля в силу поправкам, в России начат переход на принципиально новые схемы долевого строительства – с применением счетов эскроу для расчетов с покупателями квартир или банковского сопровождения расчетного счета застройщика. В соответствии с утвержденной правительством РФ дорожной картой, к середине 2019 года таких сделок должно быть уже не менее 30% от общего числа зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ). А к концу 2020 года – до 95% ДДУ.

Банковское сопровождение проекта предполагает, что кредитная организация контролирует целевое использование средств застройщиком. Более комфортной для банка и застройщика признана схема с применением счетов эскроу – специальных счетов условного депонирования, на которых учитываются денежные средства до выполнения определенных обязательств. Важно, что при такой схеме основные требования к застройщику, установленные 214-ФЗ не применятся, банковское сопровождение расчетного счета не является обязанностью застройщика.

На счет эскроу покупатель квартиры вносит плату единовременно или в рассрочку. Банк блокирует деньги до окончания строительства и перечисляет их застройщику после ввода объекта в эксплуатацию и оформления права собственности на одну квартиру. Этот механизм обеспечивает защиту средств покупателей, так как списание средств со счета эскроу возможно только при условии завершения строительства объекта недвижимости, а у дольщика сохраняется гарантия возврата средств.

Использование счетов условного депонирования при покупке жилья на этапе строительства широко распространено в других странах. В России этот инструмент только набирает популярность и становится важной частью механизма минимизации рисков граждан. В то же время блокирование средств дольщиков лишает застройщиков возможности тратить их на строительство или уплату процентов по кредиту до сдачи дома.

– Банкам при кредитовании с применением счетов эскроу придётся пойти на то, чтобы предоставлять отсрочку по уплате процентов и нести связанный с этим риск того, что по окончании отсрочки уплаты процентов не будет. Мы предусмотрели возможность полной (для проектов с высокой устойчивостью к изменению цены продаж) или частичной отсрочки по процентам на срок до ввода объекта в эксплуатацию. Поскольку банк будет нести повышенные риски и дополнительные расходы, при использовании данного механизма стандартная процентная ставка по кредиту будет увеличена – предполагается надбавка за капитализацию процентов, – говорит исполнительный директор, начальник отдела методологии финансирования недвижимости Сбербанка Светлана Назарова.

Размер надбавки определяется отдельно для каждого проекта, так как зависит от его рисков и срока, на который предоставляется отсрочка.

По инф. Телеинформа

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