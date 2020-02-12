Сбербанк подключил к своей платежной системе всех операторов мобильной связи Таджикистана

Сбербанк сообщает о подключении к своей платежной системе всех операторов сотовой связи Республики Таджикистан. Теперь клиенты Сбербанка могут легко и быстро оплатить услуги связи: Tcell, «МегаФона», Zet-Mobile и Babilon-Mobile как в России, так и за ее пределами, сообщает пресс-служба банка.

Благодаря сотрудничеству с операторами сотовой связи Таджикистана пользователи Сбербанк Онлайн, а также устройств самообслуживания имеют возможность моментально пополнять баланс своего телефона и оплачивать услуги связи, в том числе за своих родных и близких в Таджикистане. Все операции проводятся без комиссии.

– Страны СНГ являются одним из приоритетных для нас рынков платежей и переводов — мы видим большой потенциал роста. Новый сервис позволит нашим гостям и клиентам легко, быстро и безопасно пополнить баланс мобильного телефона, находясь за тысячи километров от дома. Мы продолжим развивать сотрудничество в Центрально-Азиатском регионе и уже в ближайшее время порадуем наших клиентов запуском сервиса оплаты услуг связи Республики Узбекистан, – отметил директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка Кирилл Дмитриев.

В ноябре 2019 года Сбербанк вышел на международный рынок платежей, подписав соглашение с первым зарубежным партнером – национальным оператором связи Республики Таджикистан компанией Tcell. Сервис оказался востребованным среди клиентов банка – работающих в России иностранцев, посещающих страну в качестве туристов, а также граждан РФ, чьи близкие проживают на территории республики, в связи с чем было принято решение о его расширении.