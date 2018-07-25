ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Сбербанк организовал для бизнеса интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?»
По инф. Телеинформа   
25 Июля 2018 г.
Изменить размер шрифта

sberbank

20 июля состоялась первая интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» в рамках федеральной программы «Бизнес класс» для начинающих и действующих предпринимателей от Сбербанка и Google. Ее ведущим стал Ровшан Аскеров, знаток телевизионной версии «Что? Где? Когда?». Об этом сообщает пресс-служба банка.

Против участников «Бизнес класса», приславших самые интересные вопросы по теме бизнеса, играли Ульяна Федорова и Юна Ильина – опытные предприниматели из Екатеринбурга, наставники «Бизнес класса», которые прошли специальный отбор и вошли в состав девяти «знатоков». Участники, на чьи вопросы наставники ответили неверно, в качестве приза получат возможность съемки бизнеса 360° или консультацию одного из экспертов программы. Приз за лучший вопрос – поездка в Москву и экскурсия по офису Google. Также победитель сможет принять участие в следующей игре уже за столом «знатоков».

Во время трансляции игры на канале программы в YouTube зрители также могли попробовать себя в роли «знатока», отвечая на вопросы участников параллельно с игроками на сайте программы. По итогам игры будет составлен рейтинг, а лучшие игроки среди зрителей получат подборку электронных книг по бизнесу, рекомендованных экспертами «Бизнес класса». Организаторы надеются, что мероприятие такого необычного формата поможет еще больше сплотить сообщество наставников и участников «Бизнес класса».

«Бизнес класс» – это бесплатная программа развития предпринимательских компетенций, которая действует по всей России, в том числе в Свердловской области. Более 260 тысяч человек из разных регионов уже зарегистрировались в проекте. Курс представлен в двух режимах – онлайн и «интенсив». Первый состоит из видеоуроков, вебинаров, тестовых заданий и дополнительных материалов, его могут пройти все жители страны. «Интенсив» доступен в регионах реализации программы и включает в себя все составляющие режима онлайн, а также очные мастер-классы и наставничество. Все желающие могут регистрироваться на сайте.

Наставники программы – действующие предприниматели с опытом развития собственного бизнеса от пяти лет – прикрепляются к самым перспективным участникам режима «Интенсив». Они помогают формулировать цели обучения и шаг за шагом осваивать новые инструменты развития бизнеса. Общение проходит в наиболее удобном формате: звонки, переписка, встречи. Наставники могут как консультировать по вопросам развития бизнеса, так и расширять собственную сеть профессиональных контактов, расти в кругу единомышленников и вносить свой вклад в деловую жизнь региона и всей страны.

По инф. Телеинформа

Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске