Сбербанк организовал для бизнеса интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?»

20 июля состоялась первая интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» в рамках федеральной программы «Бизнес класс» для начинающих и действующих предпринимателей от Сбербанка и Google. Ее ведущим стал Ровшан Аскеров, знаток телевизионной версии «Что? Где? Когда?». Об этом сообщает пресс-служба банка.

Против участников «Бизнес класса», приславших самые интересные вопросы по теме бизнеса, играли Ульяна Федорова и Юна Ильина – опытные предприниматели из Екатеринбурга, наставники «Бизнес класса», которые прошли специальный отбор и вошли в состав девяти «знатоков». Участники, на чьи вопросы наставники ответили неверно, в качестве приза получат возможность съемки бизнеса 360° или консультацию одного из экспертов программы. Приз за лучший вопрос – поездка в Москву и экскурсия по офису Google. Также победитель сможет принять участие в следующей игре уже за столом «знатоков».

Во время трансляции игры на канале программы в YouTube зрители также могли попробовать себя в роли «знатока», отвечая на вопросы участников параллельно с игроками на сайте программы. По итогам игры будет составлен рейтинг, а лучшие игроки среди зрителей получат подборку электронных книг по бизнесу, рекомендованных экспертами «Бизнес класса». Организаторы надеются, что мероприятие такого необычного формата поможет еще больше сплотить сообщество наставников и участников «Бизнес класса».

«Бизнес класс» – это бесплатная программа развития предпринимательских компетенций, которая действует по всей России, в том числе в Свердловской области. Более 260 тысяч человек из разных регионов уже зарегистрировались в проекте. Курс представлен в двух режимах – онлайн и «интенсив». Первый состоит из видеоуроков, вебинаров, тестовых заданий и дополнительных материалов, его могут пройти все жители страны. «Интенсив» доступен в регионах реализации программы и включает в себя все составляющие режима онлайн, а также очные мастер-классы и наставничество. Все желающие могут регистрироваться на сайте.

Наставники программы – действующие предприниматели с опытом развития собственного бизнеса от пяти лет – прикрепляются к самым перспективным участникам режима «Интенсив». Они помогают формулировать цели обучения и шаг за шагом осваивать новые инструменты развития бизнеса. Общение проходит в наиболее удобном формате: звонки, переписка, встречи. Наставники могут как консультировать по вопросам развития бизнеса, так и расширять собственную сеть профессиональных контактов, расти в кругу единомышленников и вносить свой вклад в деловую жизнь региона и всей страны.

По инф. Телеинформа

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