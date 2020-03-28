Сбербанк опубликовал график работы во время выходной недели

Сбербанк опубликовал график работы своих отделений по стране в период выходной недели с 30 марта по 5 апреля 2020 года, объявленной президентом России Владимиром Путиным.
Как сообщает пресс-служба финансовой организации, офисы Сбербанка будут работать по специальному графику. Режим работы индивидуален для каждого офиса банка и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте в разделе «Отделения и банкоматы».
Утвержден следующий график работы офисов Сбербанка по обслуживанию физических лиц:
- 28 марта 2020 года, в субботу, все отделения банка будут работать по стандартному режиму субботы.
- 29 марта и 5 апреля 2020 года, в воскресенье, офисы банка будут работать по стандартному режиму воскресенья.
- С 30 марта по 4 апреля офисы будут работать по индивидуальному режиму.
- Для обслуживания юридических лиц в стандартном режиме будут работать офисы по адресам: Иркутск, улица Нижняя Набережная, 10, Ангарск, 7 микрорайон, 25.
Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в выходные дни будут работать в стандартном режиме.
В период выходной недели сроки исполнения вкладных операций (открытия/закрытия вкладов, начисления процентов, снятия и пополнения) в Сбербанк Онлайн и офисах будут происходить в стандартном режиме.
Списания платежей по кредитам в эти дни будут выполняться в соответствии с установленной в договоре платежной датой. Сбербанк за два дня до нее напомнит клиенту о необходимости пополнить счета погашения. В соответствии с законодательством РФ в том случае, если заемщик не обеспечит наличия на счетах суммы, достаточной для погашения плановой задолженности, попытки списания будут выполняться до первого рабочего дня включительно, без применения штрафных санкций.
Тем не менее Сбербанк рекомендует своим клиентам пользоваться удаленными сервисами банка, воздержаться от посещения офисов и соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и органов муниципального управления. Сбербанк остается надежным банком и партнером, и все наши сервисы, как всегда, бесперебойно работают для клиентов. В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», а также на сайте собрана вся полезная информация.
График работы офисов банка можно также уточнить в Сбербанк Онлайн и по телефонам круглосуточной службы поддержки:
- 900 (для звонков с мобильных телефонов; звонок бесплатный; доступно на территории России для абонентов сотовых операторов: МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);
- 8-495-500-55-50 (для звонков из Москвы);
- 8-800-555-55-50 (для звонков из других городов РФ (бесплатно)).
По инф. Телеинформа
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