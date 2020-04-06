Сбербанк опубликовал график работы отделений в апреле

Сбербанк опубликовал график работы своих отделений в период нерабочих дней, объявленных президентом России Владимиром Путиным.

С 6 по 30 апреля офисы банка по обслуживанию физических лиц будут работать в усиленном режиме выходного дня по специальному графику. Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».

Обращаем внимание, что корпоративные клиенты смогут воспользоваться в отделениях банка всеми основными услугами для бизнеса.

Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в выходные дни также будут работать в стандартном режиме.

График работы офисов банка можно уточнить в Сбербанк Онлайн и по бесплатным телефонам круглосуточной службы поддержки:

900 (для звонков с мобильных телефонов; доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);

8 (495) 500-55-50 (для звонков из Москвы);

8 (800) 555-55-50 (для звонков из других городов РФ).

Сбербанк ежедневно мониторит ситуацию и будет обеспечивать работу того количества отделений, которое окажется достаточным для удовлетворения потребностей жителей страны в финансовых услугах.

В банке подчеркивают, что в период выходных дней сроки исполнения вкладных операций (открытия/закрытия вкладов, начисления процентов, снятия и пополнения) в Сбербанк Онлайн и офисах будут происходить в стандартном режиме.

Списания платежей по кредитам в эти дни будут выполняться в соответствии с установленной в договоре платежной датой. Сбербанк за два дня до нее напомнит клиенту о необходимости пополнить счета погашения. В соответствии с законодательством РФ в том случае, если заемщик не обеспечит наличия на счетах суммы, достаточной для погашения плановой задолженности, попытки списания будут выполняться до первого рабочего дня включительно без применения штрафных санкций.

Олег Ганеев, заместитель председателя правления Сбербанка:

«Сегодня практически любые операции со своими финансами можно совершить в Сбербанк Онлайн — либо в мобильном приложении на телефоне, либо в web-версии. Это не только наиболее быстрый и удобный, но и самый безопасный способ управлять своими счетами, картами, вкладами, инвестиционными и страховыми продуктами, оплачивать любые товары и услуги. Хочу отдельно сказать, что также через Сбербанк Онлайн можно оплачивать услуги ЖКХ, поэтому нет никакой необходимости посещать офисы банка для оплаты коммунальных услуг, тем более что это не только проще, но и выгоднее сделать онлайн. Кроме того, согласно Жилищного кодекса РФ, оплату можно произвести в течение 30 дней без начисления пеней. Свои сайты и мобильные приложения есть и у компаний экосистемы Сбербанка, что позволяет нашим клиентам решать большинство жизненных задач не выходя из дома, чтобы не подвергать себя дополнительному риску».

Банк рекомендует клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, минимизировать расчеты наличными и пользоваться услугами офисов и банкоматов только в случае крайней необходимости.

По инф. Телеинформа

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