Сбербанк обучает молодёжь финансовой грамотности

Байкальский банк Сбербанка поддержал региональную олимпиаду для школьников и студентов «Золотой фонд Сибири» и провел для участников направления «Финансовая грамотность – 2020» специализированный мастер-класс. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Авторская программа «Виртуальная реальность, или как стать финансово грамотным человеком» была представлена в виде познавательного фильма с использованием новейших технологий VR. Этот учебный проект пользуется повышенным спросом в учебных заведениях Иркутской области и для участников олимпиады специалисты Сбербанка провели персональное «VR-погружение» в мир знаний – финансовая безопасность, навыки сбережения личных финансов, интересные факты из истории денег.

Региональная межвузовская олимпиада «Финансовая грамотность – 2020» является частью всероссийского образовательного проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации», организатором олимпиады выступает Байкальский государственный университет. В первом, заочном, туре интеллектуальных состязаний приняли участие 120 школьников из муниципалитетов Иркутской области, к финалу, на очный тур олимпиады, были допущены 55 учеников из 20 школ региона. Победителями были объявлены восемь школьников. Они показали лучшие знания в различных областях финансовой грамотности и получили дополнительные баллы к ЕГЭ в индивидуальных достижениях, которые войдут в зачет при поступлении в ВУЗы Иркутской области.

Байкальский банк Сбербанка в образовательном проекте участвует в качестве эксперта и партнера по приглашению Федерального сетевого методического центра повышения квалификации преподавателей вузов и развития программ повышения финансовой грамотности студентов в очно-заочной форме с использованием дистанционных технологий. В течение учебного года среди студентов ссузов, вузов, учащихся СПО и школ Приангарья будет проводиться специализированная информационная работа и эксперты Сбербанка примут участие в мастер-классах и круглых столах, организованных в молодежной среде по вопросам финансовой грамотности.

Первый блок образовательной работы состоялся 28 февраля 2020 года во время очного тура региональной олимпиады «Финансовая грамотность – 2020».

– Наш банк традиционно поддерживает мероприятия, направленные на повышение финансовой грамотности жителей Иркутской области. И всегда особенно приятно видеть, как год от года интерес детей к таким знаниям растет, растет качественный уровень их навыков. Нам крайне важна такая работа, ведь общей целью и банка, и школ, и вузов является просвещение подрастающего поколения, формирование у школьников и студентов устойчивых базовых навыков перед вступлением в самостоятельную жизнь. Победителями этой олимпиады можно считать всех ее участников, ведь они получили мощную тренировку и проверку своих навыков финансово грамотного человека, – отметила начальник управления прямых продаж Байкальского банка ПАО Сбербанк Евгения Осипова.

По инф. Телеинформа

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