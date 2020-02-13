Сбербанк нарастил количество партнеров экосистемы переводов в Таджикистане

Сбербанк продолжает наращивать количество партнеров в Таджикистане. Теперь клиенты мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» смогут переводить деньги на карты или счета клиентов Алиф Банка, Ориенбанка, Международного Банка Таджикистана и МДО «Имон Интернешнл».

Как сообщает пресс-служба Сбербанка, отправить перевод возможно через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» на iOS или Android в разделе «За рубеж – По номеру телефона на карту/счет». Для перевода необходимо указать номер мобильного телефона получателя, привязанного к его карте или счету. Комиссия за перевод составит 1%, максимальная сумма перевода – 50 тысяч рублей в день. Перевод осуществляется в рублях и при зачислении на карту в республике Таджикистан автоматически конвертируется в валюту карты. Поступление перевода на карту получателя происходит мгновенно.

– Мы наблюдаем высокую востребованность сервиса переводов по номеру телефона в республику Таджикистан – еженедельно количество транзакций растет, и мы рады тому, что количество партнеров в Таджикистане продолжает увеличиваться. Нашим клиентам доступно уже 9 банков, из которых они могут выбрать наиболее привычный и удобный, – комментирует директор дивизиона «Платежи и переводы» Кирилл Дмитриев.

Ранее в 2019 году клиентам стали доступны переводы в МДО «Душанбе Сити», Коммерцбанк Таджикистана, Спитамен Банк, Первый Микрофинансовый Банк и Банк Эсхата.

В «Сбербанк Онлайн» также доступны переводы в такие финансовые учреждения СНГ, как КБ «Кыргызстан» и «Банк Компаньон» (Киргизия), АКБ «Агробанк» (Узбекистан), Капитал Банк (Азербайджан).