Сбербанк намерен усилить поддержку малого бизнеса

16-17 мая в Иркутске прошли мероприятия Байкал Бизнес Форума. Представители власти, финансовых структур и бизнес-сообществ сверили планы развития, объемы инвестиций и результативность работы в секторе экономики Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.
На восьми площадках форума, в течение двух дней, эксперты Байкальского банка провели консультирование предпринимателей региона по всем вопросам актуального взаимодействия, рассказали о современных банковских сервисах.
В 2018 году по заявкам бизнеса Приангарья Байкальским банком ПАО Сбербанк в виде кредитов было выдано 5,8 млрд. рублей, 2 млрд. рублей из них – это займы малого и микро-бизнеса. Основной акцент был сделан на работе снедропользователями, предприятиями лесной промышленности, сельского хозяйства, строительными организациями, шла работа в новом направлении банковских услуг по финансированию застройщиков и защите дольщиков с применением эскроу-счетов. Как прозвучало на форуме, в 2019 году банк планирует продолжить работу в этих направлениях, дополнительно будет сделан усиленный акцент на финансовых инструментах, направленных на развитие предприятий и производств региона.
– Мы внимательно следим за курсом экономики Иркутской области. Во многих бизнес-проектах банк сегодня выступает инициатором и партнером. Нам крайне важно быть с предпринимателями области в одном тренде, сотрудничать в общем инвестиционном поле. Для этого необходим активный диалог и должно быть понимание, где именно Сбербанк может своевременно предложить рабочие и полезные сервисы, – рассказал Председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк Александр Абрамкин.
Одной из самых оживленных секций форума стала площадка «Финансовая поддержка малого бизнеса». Предприниматели и эксперты на конкретных примерах разобрали алгоритм получении займов, кейсы залоговых требований финансовых организаций. Прозвучали и реальные истории успешных и неуспешных сделок.
Так, предприниматель Оксана Поздникова (ИП Кравчук, Иркутск) поделилась личным отрицательным опытом сотрудничества с одним из фондов микрокредитования и, напротив, положительной историей взаимодействия со Сбербанком:
– Мне срочно нужно было купить в Москве оборудование для кондитерской, но нужный кредит фонд микро-займов не выдал, начались проволочки, мне предложили сниженную сумму. Тогда я обратилась в Сбербанк и его специалисты показали пример профессионализма работы с малым бизнесом, мою проблему решили очень оперативно».
О том, как конкретно банк работает с запросами предпринимательства регионаподробно рассказала спикер площадки Елена Мальковская, начальник управления продаж малому бизнесу Иркутского отделения № 8586 Байкальского банка ПАО Сбербанк. Особенно оживленный интерес у представителей бизнеса вызвала информация о рефинансировании кредитов:
– У клиентов Сбербанка есть возможность по рефинансированию займов, периодически мы проводим и акции по снижению ставок. Это всегда актуально для малого бизнеса. Предпринимателям крайне важно и наличие онлайн сервисов, которые позволяют дистанционно решать актуальные вопросы. Мы активно работаем со всеми муниципалитетами, в том числе с моно – городами. Для бизнеса этих территорий разработаны специальные предложения.
В мероприятиях Байкал Бизнес Форума приняли участие около 1500 человек.
По телефону он деликатно отнекивался, ссылаясь на занятость. На столе лежала рукопись очередной книги. Ждали дела в редколлегиях нескольких журналов. Аспиранты и студенты выстроились в очередь за консультация...
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Адмирал Александр Васильевич Колчак в истории Белого движения - пожалуй, самая яркая и трагическая фигура. Бесстрашный полярный исследователь, ученый-океанограф, блестящий морской офицер, ставший в 1916 году,...
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Очень часто сдача недвижимости в аренду – квартиры, дома или комнаты – становится единственным вариантом выживания пенсионеров и граждан предпенсионного возраста. Однако чтобы не столкнуться с различными непр...
Недавно мне установили II группу инвалидности и назначили пенсию по инвалидности. У меня две дочери-школьницы. В Пенсионном фонде мне сказали, что поскольку девочки ещё несовершеннолетние, мне положена надбав...
Популярная последние несколько лет программа «Дачная амнистия», позволяющая оформить в собственность дачные постройки в упрощенном порядке, рассчитана далеко не на все объекты недвижимости и требует небольшой...
До 1 марта 2019 года дачный дом можно было узаконить в упрощенном порядке, т.е. без разрешения на строительство. Подобный порядок получил неофициальное название «дачная амнистия». Однако, упрощенный порядок о...
Кто не мечтал о собственном доме, саде или небольшом огородике за городом? А может вы хотели завести животных и заниматься фермерским хозяйством? Теперь это возможно почти без вложений (но, естественно, предп...
Один из крупнейших операторов фискальных данных OFD.ru принял участие в ежегодной отраслевой конференции CNews «ИТ в ритейле 2019» и представил IT-директорам и экспертам крупнейших компаний ритейла лучшие реш...
Мы уже рассказывали о возможностях льготного получения земли в России для ведения фермерского хозяйства, это может быть актуальным для пожилых людей, решившихся "взять судьбу в свои руки". Расскажем еще о под...
Сказочный круиз, свадьба у внучки, санаторно-курортный отдых, хорошее лечение - на решение этих и других, возможно, не таких масштабных вопросов, человеку могут понадобиться деньги. Может и просто возникнуть ...
Сидят в своём кабинете, окружив себя непонятными бумажками, попутно расставляя штампы в многочисленных копиях документов. Работа нотариуса в России успела обрасти народными мифами и легендами, но что эти люди...
Сейчас функционирует очень много сервисов, которые могут помочь сориентироваться в предложениях МФО. Один из тех, на которые стоит обратить внимание, информационный портал frombanks.ru. Здесь сосредоточено мн...
Сегодня многие граждане даже после выхода на пенсию пытаются найти способ дополнительного заработка. Актуально это и для "предпенсионеров", людей пострадавших в результате "пенсионной повышки" и рискующих выл...
В Пенсионном фонде России (ПФР) перечислили категории граждан, имеющих право на получение двух пенсий. Это участники Великой Отечественной войны и блокадники, которые получают пенсию по инвалидности и страхов...
16-17 мая в Иркутске прошли мероприятия Байкал Бизнес Форума. Представители власти, финансовых структур и бизнес-сообществ сверили планы развития, объемы инвестиций и результативность работы в секторе экономики Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.