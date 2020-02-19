Сбербанк: мужчины стали чаще пользоваться телемедициной

Наибольшее количество обращений за дистанционными медицинскими консультациями в 2019 году поступило от жителей Москвы – больше трети от общего количества запросов.

На втором месте по популярности сервиса расположилась Уфа – около 10% обращений, сообщает пресс-служба Сбербанка. В пятерку городов, где телемедицинские услуги были наиболее востребованными, вошли также Санкт-Петербург, Екатеринбург и Краснодар.

Об этом свидетельствуют данные по обращениям клиентов Сбербанка, которые используют телемедицину сервиса DocDoc как бесплатную дополнительную опцию в страховых полисах СК «Сбербанк страхование жизни». По сравнению с 2018-м в прошлом году востребованность медицинских онлайн-консультаций выросла почти в три раза.

В прошлом году телемедициной стали чаще пользоваться мужчины. Если в 2018 году сильный пол составлял лишь 38% от общего числа пациентов, обратившихся за помощью к этому виду врачебной помощи, то в 2019 году их количество выросло до 44%. Тем не менее женщины традиционно более активно прибегают к дистанционным медицинским консультациям.

В 2019 году активнее всего телемедициной пользовались клиенты в возрасте 25-40 лет (на эту возрастную категорию пришелся 61% обращений). На втором месте – 40-55-летние пациенты (27% обращений), на третьем – лица старше 55 лет (10%). В 2019 году за телемедицинской помощью обратилось более 500 молодых клиентов в возрасте до 25 лет, в том числе трое несовершеннолетних.

Около 70% обращений за онлайн-консультациями приходится на врачей общей практики, 12% – на педиатров. Еще 16% запросов в 2019 году было адресовано узким специалистам. В последней группе наиболее популярны неврологи (14% обращений), дерматовенерологи и гастроэнтерологи (по 12%), а также гинекологи (10%).

По инф. Телеинформа

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