Сбербанк: медицинские маски не мешают распознаванию лиц

Сбербанк и компания VisionLabs (входит в экосистему банка), один из мировых лидеров в области создания систем компьютерного зрения и машинного обучения, проанализировали, могут ли медицинские маски повлиять на безопасность и распознавание лиц, особенно в крупных городах.
Как сообщает пресс-служба Сбербанка, из-за угрозы коронавируса число «людей в масках» выросло. Не помешает ли это биометрическим системам идентифицировать людей, если часть лица будет скрыта? Имеет ли отношение к действительности тот факт, что в кинематографе преступники всегда скрывают лица полностью и никогда не пользуются медицинскими масками?
– Наши продукты могут распознать лицо даже при использовании медицинской маски. Мы в VisionLabs внедрили эту функцию в свой продукт еще в 2018 году и реализовали более 20 проектов в Юго-Восточной Азии и Японии, где маска на лице человека – норма повседневной жизни, – комментирует основатель и председатель правления компании VisionLabs Александр Ханин. – Безусловно, медицинская маска усложняет задачу распознавания, но мы научились с высокой точностью идентифицировать лица с накладными усами или бородой, надетыми очками, шарфом, шляпой, медицинской маской или другими аксессуарами. При распознавании наши алгоритмы учитывают большое количество признаков лица. Частичные перекрытия лица затронут некоторые из них, но алгоритм продолжит работать стабильно по оставшимся видимым признакам.
Портал «Рамблер» (входит в экосистему банка) с 5 по 10 марта 2020 года провел опрос об отношении россиян к медицинским маскам. Лишь 3% респондентов сообщили, что постоянно пользуются этим средством для профилактики заражения вирусами. 9% опрошенных делают это иногда или во время болезни. 88% вообще не пользуются масками.
Также 20% участников опроса рассказали, что приобретают маски в аптеках, 8% – в фармацевтических онлайн-магазинах, 28% – «где придется», еще 1% – в неаптечных интернет-магазинах.
Отмечается, что 45% из тех, кто пользуется маской, меняют ее несколько раз в день. 18% используют одну маску в течение целого дня. У 7% опрошенных одна маска служит несколько дней, а 30% вообще не в курсе, что это средство профилактики надо регулярно обновлять.
По инф. Телеинформа
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