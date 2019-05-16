Сбербанк готовится провести традиционный «Зеленый марафон»

В День защиты детей 1 июня Сбербанк РФ уже в восьмой раз проведет массовый забег любителей спорта и здорового образа жизни.
На дистанцию «Зеленого Марафона» традиционно выходят сотрудники банка и члены их семей, спортсмены-любители и профессионалы (в том числе и призеры Олимпийских игр), члены параолимпийской сборной России, атлеты с ментальными нарушениями, люди с ограниченными возможностями здоровья. В 2018 году марафон объединил более 100 тысяч жителей 50 городов России, сообщает пресс-служба банка.
На территории Байкальского банка ПАО Сбербанк спортивную акцию поддерживают пять городов – Иркутск, Братск, Якутск, Улан-Удэ, Чита. Регистрация участников «Зеленого марафона – 2019» идет с 9 апреля.
В программе состязаний в этом году заявлен забег для взрослых на дистанцию 4,2 км. Детские старты пройдут сразу в двух возрастных группах: для «марафонцев» в возрасте семи-девяти лет определена дистанция в 100 метров, для подростков 10-13 лет – 400 метров. Впервые в Иркутске, Братске, Улан-Удэ и Чите для спортсменов и любителей, имеющих инвалидность по состоянию здоровья, состоится инклюзивный забег (60 метров). В Якутске уже есть опыт такого спортивного мероприятия, в прошлом году его поддержали 64 спортсмена из Центра адаптивной физкультуры и спорта Якутии.
Для самых маленьких участников спортивно-развлекательного праздника на площадках «Зеленого марафона» будут организованы познавательно– развлекательные конкурсы. Все взрослые и дети, прошедшие дистанции «Зеленого марафона», станут участниками розыгрыша праздничной лотереи.
В каждом городе марафон станет событием, дающим старт интересному, здоровому и активному лету.
Факты из истории «Зеленого марафона-2018»:
• в 2018 году гостями «Зеленого марафона в Иркутске, Якутске, Улан-Удэ, Чите, Братске стали 5500 человек, 3700 приняли участие в массовом забеге;
• самым старшим участником иркутского забега был 76-летний Аркадий Иванович Гениевский, спортсмен с 20-летним беговым опытом:
«Бег для меня – это ежедневный праздник, где ты встречаешь друзей, знакомишься с новыми людьми. Особых секретов у меня нет, мой распорядок дня строится так: я встаю, делаю гимнастику, сажусь на шпагат, потом обливаюсь холодной водой, а после уже завтракаю. Должен вам признаться, что мне некогда стареть, у меня нет на это времени»;
• Братск в 2018 году впервые присоединился к «Зеленому марафону», акцию Сбербанка поддержали 600 человек. В их числе – Алеся Кузнецова, дзюдоистка, призер чемпионата России, обладательница Кубка Европы, чемпионка летней Универсиады – 2013 в Казани, призер чемпионата Европы, мастер спорта России;
• в столице Бурятии Улан– Удэ дистанции Зеленого марафона пробежали 700 жителей республики, акцию Сбербанка поддержали и воспитанники подшефного Ново-Кижингинского детского дома;
• в Чите Марафон -2018 объединил 700 человек;
• в Якутске– 1500 человек (самым старшим участником забега был Иннокентий Гурьев(81 год), самой юной участницей – Элеонора Комарова (2 года)).
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