Сбербанк: чаще жертвуют на благотворительность женщины и люди среднего возраста

В Международный день спонтанного проявления доброты, который отмечается 17 февраля, Сбербанк представил масштабное исследование. Согласно ему, в 2019 году клиенты банка перечислили в благотворительные фонды 6,5 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как помогают

Наиболее популярный способ пожертвования – оплата картой (43%). 30% клиентов участвуют в благотворительности в мобильном приложении и веб-версии «Сбербанк Онлайн»; 13% делают это в офисах банка; по 3% подключили автоплатеж либо совершают благотворительные платежи в устройствах самообслуживания; оставшиеся 9% используют другие каналы.

В 2017 году была создана благотворительная платформа «Сбербанк Вместе», на которой представлено более 100 тщательно проверенных службами банка некоммерческих организаций. Этот сервис позволяет помогать системно: пользователи могут адресно переводить деньги конкретным людям или проектам благотворительных фондов либо настроить ежемесячный автоплатеж, выбрав приемлемую сумму и фонды – получатели помощи. При этом Сбербанк не только развивает платформу для НКО, но и сам активно принимает участие в благотворительных акциях. Так, в декабре 2019 года в рамках акции «Добрый новогодний подарок» БФ «Вклад в будущее» Сбербанк удваивал абсолютно все пожертвования, совершенные клиентами на платформе. Всего за три недели было собрано более 12,5 млн рублей. Таким образом общая сумма сбора составила более 25 млн рублей. Эти средства будут направлены на развивающие занятия для детей, оставшихся без попечения родителей, и детей с особенностями развития.

Для исповедующих ислам в 2018 году была запущена онлайн-платформа для обязательных и добровольных пожертвований Payzakat. Закят – это один из пяти столпов ислама, обязательный ежегодный налог, выплачиваемый всеми самостоятельными, свободными, дееспособными взрослыми мусульманами в пользу нуждающихся единоверцев. Средний размер благотворительного платежа на платформе составляет 15 тыс. рублей – это в 25 раз выше среднего пожертвования в стране. Платформа поддерживается ООО «ПэйЗакят» – дочерней компанией Сбербанка.

При этом для большинства клиентов банка благотворительная помощь пока не стала регулярной. 58% клиентов совершают пожертвования в каналах Сбербанка только раз в год, 13% – дважды в год. Лишь 12% клиентов банка помогают другим восемь раз в год и чаще, в том числе 3% – ежемесячно.

В 2019 году клиенты банка в благотворительных целях перевели на карты физических лиц 7,4 млрд рублей – транзакции имели все признаки частных пожертвований. Эта сумма почти на миллиард больше, чем безналичные пожертвования в адрес благотворительных фондов. Вместе с тем при переводе средств на карту другого человека – особенно незнакомого, по информации из соцсетей, мессенджеров и рассылок по электронной почте – существует риск того, что деньги попадут к мошенникам. Чтобы исключить этот риск, Сбербанк создает удобные и надежные сервисы благотворительности с проверенными партнерами – так помощь обязательно дойдет до тех, кто в ней действительно нуждается.

– Многие люди хотят заниматься благотворительностью, но либо делают это от случая к случаю, либо не делают вовсе, опасаясь недостоверной информации. У Сбербанка есть все необходимые инструменты для того, чтобы сделать процесс оказания помощи максимально прозрачным и безопасным. Мы рады, что с каждым годом все больше людей участвуют в благотворительных акциях, работают волонтерами и совершают благотворительные платежи, в которых по-настоящему нуждаются фонды и их подопечные, – отметила директор дивизиона «Особенные решения» блока «Розничный бизнес» Александра Алтухова.

Кто помогает

Как показало исследование, чаще всего помогают другим представители среднего возраста: людей 30–39 лет среди тех, кто жертвует, – в два раза больше, чем их доля в общем числе клиентов.

По итогам 2019 года 57% пожертвований составили женщины, 43% – мужчины. В 2018 году это распределение было следующим: 60% – женщины, 40% – мужчины. В топ-10 благотворителей по суммам, потраченным на благотворительность, в 2019 году вошли только мужчины, которые в совокупности пожертвовали более 30 млн рублей.

66% сумм всех пожертвований в стране обеспечили клиенты Московского, Среднерусского и Северо-Западного территориальных банков Сбербанка, хотя к этим территориальным банкам относится всего 34% клиентов.

Когда помогают

Любопытно распределение благотворительных платежей в зависимости от дня недели и месяца. Наибольшее количество пожертвований приходится на четверг (16,5%) и пятницу (15,9%), реже всего жертвуют в понедельник (11,5%) и воскресенье (11,9%). Традиционно больше всего благотворительных взносов приходится на день выплаты зарплаты.

Наиболее «щедрые» по суммам пожертвований месяцы – декабрь (особенно период с 25-го по 30-е число), март и ноябрь, а меньше всего помогают в августе, октябре и феврале.

По инф. Телеинформа

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...