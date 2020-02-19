Сбербанк: больше 75% взрослых россиян больше любят советские мультфильмы

Сбербанк, Delivery Club (входит в экосистему Сбербанка) и компания ResearchMe провели опрос, чтобы узнать, кого россияне считают самым любимым персонажем советских мультфильмов.
В свою очередь, Delivery Club и киностудия «Союзмультфильм» запустили совместную кампанию, в которой именно эти анимационные герои знакомятся с новым для них сервисом – доставкой еды, сообщает пресс-служба Сбербанка.
В опросе приняли участие свыше трех тысяч пользователей интернета старше 18 лет. 75% опрошенных отметили, что больше всего любят советские мультфильмы (речь шла именно о впечатлении взрослых россиян, вне зависимости от того, есть ли у них дети). 40% респондентов нравятся российские мультипликационные ленты, снятые в последние десятилетия. 34% отдали свои голоса за американские мультфильмы.
На втором этапе исследования респонденты рассказали о своем отношении к конкретным мультфильмам. Так, в топ-5 любимых российских мультфильмов вошли «Ну, погоди!» (68%), «Каникулы в Простоквашино» (60%), «Винни-Пух и все-все-все» (46%), «Малыш и Карлсон» (44%) и серия мультипликационных фильмов про богатырей (43%).
Затем пользователи Рунета выбрали любимых персонажей. На первом месте оказался кот Матроскин (47%), на втором – Волк из «Ну, погоди!» (40%), на третьем – Заяц (38%). Четвертое место – у Винни-Пуха (33%), пятое – у домовенка Кузи (31%).
Любопытно, что две трети пользователей, принявших участие в опросе, одобряют продолжения советских мультфильмов. А вот каждый четвертый настроен скептически, полагая, что новинки не дотягивают до оригиналов.
Опираясь на результаты опроса, Delivery Club и «Союзмультфильм» запустили рекламную кампанию и предложили по-новому взглянуть на сюжеты мультфильмов. С помощью доставки еды героям удалось бы быстрее и проще получить любимые блюда. Например, Винни-Пуху не понадобилось бы лететь за медом на воздушном шаре. Карлсон заказал бы столько плюшек, сколько хотел, и скорее нашел бы общий язык с Фрекен Бок. Вовке из Тридевятого царства не пришлось бы есть горелые пирожки из печи, а кот Матроскин узнал бы гораздо больше о «правильных» бутербродах.
Новая рекламная кампания демонстрирует как сильно изменился мир со времен появления хрестоматийных советских мультфильмов. Заказ еды в один клик когда-то казался немыслимым технологическим прорывом, а сегодня стал частью жизни многих.
По инф. Телеинформа
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