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Самое высокое здание Иркутской области – башня «Небо» – готовится к новоселью
|По инф. Телеинформа
|12 Февраля 2020 г.
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Первая высотка Приангарья введена в эксплуатацию группой строительных компаний «Восток Центр Иркутск». Башня «Небо» высотой в двадцать два этажа претендует на звание самого высокого здания Иркутской области.
Финансовым партнером строительства выступил Байкальский банк Сбербанка, сообщает пресс-служба банка.
Новое высотное жилое здание стало первым объектом в регионе, возведенным с использованием эскроу-счетов. За период строительства рекордной блок-секции в Сбербанке для дольщиков объекта были открыты 97 эскроу-счетов, а также для финансирования затрат на строительство банком была открыта кредитная линия для ГК «Восток Центр Иркутск».
– Это было очень ответственно – в процессе возведения жилого дома выполнять функцию гаранта сохранности денежных средств дольщиков будущей высотки. Но Байкальскому банку это было еще и очень интересно, ведь в Иркутской области впервые возводился такой уникальный объект, открывалась новая страница в истории строительной индустрии региона, открывается и новая эскроу-страница в истории Сбербанка. ГК «Восток Центр Иркутск» – наш давний партнер, поэтому вместе пройти этот новый путь, по которому на тот момент еще никто в Иркутской области не проходил, было не страшно. И мы рады, что общими усилиями все получилось – дом построен и сдан, в ближайшее время сюда начнут заезжать жильцы, – рассказала Оксана Лобова, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка.
Башня «Небо» сдана в эксплуатацию с опережением, по плану завершение строительства должно было состояться в 4 квартале 2020, но уже в конце декабря 2019 года дом был достроен и введен в эксплуатацию. 9 января в Байкальском банке состоялось первое раскрытие эскроу-счетов. Сбербанк является партнером квартала «Стрижи», где расположена башня «Небо», и в направлении ипотечного кредитования. Из 97 проданных по эскроу-счетам квартир в доме-башне 30% были оформлены в ипотеку Сбербанка
Жилой дом-башня «Небо» стал завершающим объектом первой очереди квартала «Стрижи». Здание отличается оригинальной архитектурой и нестандартным подходом в оформлении общественных пространств. Дом оборудован панорамным лифтом с видом на город, каждый этаж украшает оригинальное металлическое панно, посвященное истории воздухоплавания, для удобства жильцов и гостей на всех этажах расположены лавочки, а лобби-зона просторна и комфортна для ожидания и встреч. В здании предусмотрены места для хранения детских колясок и велосипедов. Особое внимание застройщик уделил двору – здесь оборудованы скалодром, лабиринт, зоны для занятий спортом и активных игр, «тропа здоровья» и так далее.
В башне «Небо» представлены различные варианты квартир площадью от 40 до 170 кв. м. На 21-м этаже расположены двухуровневые пентхаусы с высотой потолков шесть метров и собственными террасами. Спальня одного из пентхаусов оборудована стеклянным потолком в форме купола.
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