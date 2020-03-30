Самые важные поправки

В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции вошли контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат.

Данные о важности для россиян конкретных поправок, планируемых к внесению в Конституцию РФ, представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Среди конкретных поправок, предложенных для оценки гражданам, наиболее важной россияне считают обеспечить со стороны государства доступность и качество медицинского обслуживания (95%). Также значимо для россиян признание детей приоритетным направлением государственной политики и обязательное предоставление им социальной поддержки (93%).

В равной степени значимыми поправками для россиян являются предложения о защите и сохранении уникального природного многообразия нашей родины (92%), гарантия адресной социальной поддержки и индексации социальных выплат (92%), а также обязательная ежегодная индексация пенсий (92%).

Обязательство со стороны государства оказывать поддержку научно-технологическому развитию нашей страны считают важным 91% наших соотечественников. Также 9 из 10 россиян выступают за важность признания государства ответственным за защиту прав трудящихся и установление МРОТ не менее прожиточного минимума (90%).

Важным считает по 89% граждан закрепить в Конституции защиту исторической правды (запрет на фальсификацию истории и умаление народного подвига при защите Отечества) и положение о территориальной целостности и неделимости нашей страны. Приведены данные и по иным поправкам.

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