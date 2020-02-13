Родители стали чаще искать детям кружки, секции и репетиторов через сервис Сбербанка

Сбербанк проанализировал тематику обращений клиентов к сервису «Образовательный консьерж», который включен в детские программы накопительного страхования жизни, разработанные СК «Сбербанк страхование жизни».

Выяснилось, что около 30% всех обращений к сервису пришлось на поиск детских кружков и секций, сообщает пресс-служба банка. При этом активнее всего родители хотят подобрать для детей спортивные секции: на эту категорию приходится около 60% обращений.

Еще 32% клиентов, интересующихся подбором кружков, ищут художественные секции, 6% – технические. Больше всего обращений к образовательному консьержу (40% от общего количества) в 2019 году поступило от жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Также активно пользовались сервисом клиенты из Воронежа, Сочи, Сургута и Сыктывкара.

Помимо подбора кружков и секций, родители обращаются к образовательному консьержу за поиском репетиторов, детских садов, лагерей, нянь и гувернанток, а также организаторов праздника. Например, в 2019 году специалисты образовательного консьержа помогли семье из Воронежа подобрать кулинарные курсы для десятилетней девочки, родителям трехлетнего ребенка – горнолыжную школу в Швейцарии, а семье из Санкт-Петербурга рассказали об условиях поступления в магистратуру в университет Пекина.

– В 2018 году мы включили в программы накопительного страхования жизни сервис «Образовательный консьерж», чтобы дать возможность родителям, не выходя из дома, решать вопросы, связанные с обучением и развитием их детей. Мы видим, что в 2019 году наши клиенты стали в два раза чаще обращаться к данному сервису, при этом расширилась и тематика запросов к консьержу. Например, родители стали консультироваться по бытовым вопросам, а также подбирать гувернанток и автонянь для сопровождения детей в поездках. Это говорит о том, что клиенты стали не просто чаще пользоваться этими услугами, но и больше доверять этому сервису, – говорит исполнительный директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка Ольга Монахова.

Сервис «Образовательный консьерж» включен в детские программы накопительного страхования жизни «Билет в будущее» и «Детский образовательный план», разработанные компанией «Сбербанк страхование жизни». Всего за 2019 год эти программы оформило более 55 тысяч клиентов Сбербанка, а за январь 2020 года – уже более 3 тысяч клиентов.

«Билет в будущее» и «Детский образовательный план» – программы накопительного страхования, разработанные компанией «Сбербанк страхование жизни» специально для формирования финансового резерва на образование детей. По обеим программам предусмотрен налоговый вычет в размере до 13% от суммы оплаченных взносов по договору (но не более 15 тысяч 600 рублей в год). При оформлении вычета клиентам предлагается бесплатная услуга налогового консультанта, который поможет заполнить декларацию З-НДФЛ и вернуть налог.

По инф. Телеинформа

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