Режим работы отделений Сбербанка в Иркутской области в нерабочие дни

Сбербанк опубликовал график работы своих отделений в период нерабочих дней, объявленных президентом России Владимиром Путиным.

С 6 по 30 апреля офисы банка по обслуживанию физических лиц будут работать в усиленном режиме выходного дня по специальному графику. Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы» (актуальная информация об изменениях режима работы постоянно обновляется).

Обращаем внимание, что корпоративные клиенты смогут воспользоваться в отделениях банка всеми основными услугами для бизнеса.

Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в выходные дни также будут работать в стандартном режиме.

График работы офисов банка можно уточнить в Сбербанк Онлайн и по бесплатным телефонам круглосуточной службы поддержки:

900 (для звонков с мобильных телефонов; доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);

8 (495) 500-55-50 (для звонков из Москвы);

8 (800) 555-55-50 (для звонков из других городов РФ).

На следующей неделе, в период с 6 по 12 апреля 2020 года, на территориях городов Иркутской области для офисов Байкальского банка утвержден следующий режим работы( с полным списком офисов можно ознакомиться на сайте банка) :

Офис Адрес 06.апр 07.апр 08.апр 09.апр 10.апр 11.апр №8586/016 г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 105-А 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 09:30 - 16:00 №8586/017 г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, д.78 09:30 - 15:00 09:30 - 15:00 09:30 - 15:00 09:30 - 15:00 09:30 - 15:00 09:30 - 16:00 №8586/092 г. Иркутск, ул. Урицкого, д. 19 09:30 - 15:00 09:30 - 15:00 09:30 - 15:00 09:30 - 15:00 09:30 - 15:00 09:30 - 16:30 №8586/0110 г. Иркутск, просп. Маршала Жукова, 5/1 09:30 - 15:30 09:30 - 15:30 09:30 - 15:30 09:30 - 15:30 09:30 - 15:30 09:30 - 15:30 №8586/0111 г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 215в 09:00 - 16:00 09:00 - 16:00 09:00 - 16:00 09:00 - 16:00 09:00 - 16:00 09:00 - 17:00 №8586/0133 г. Иркутск, ул. Мира, 100 А 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 №8586/0146 г. Иркутск, ул. Дзержинского, 27А 09:00 - 16:00 №8586/0149 г. Иркутск, бульвар Рябикова, 206 09:30 - 16:00 09:30 - 16:00 09:30 - 16:00 09:30 - 16:00 09:30 - 16:00 09:30 - 16:00 №8586/0371 г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 206 09:30 - 17:30 09:30 - 17:30 09:30 - 15:30 09:30 - 15:30 09:30 - 15:30 09:30 - 15:30 №8586/0379 г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, д.10 09:00 - 15:00 09:00 - 15:00 09:00 - 15:00 09:00 - 15:00 09:00 - 15:00 №8586/0109 г. Иркутск, микрорайон Юбилейный, 47 09:00 - 15:00 09:00 - 15:00 09:00 - 15:00 09:00 - 15:00 09:00 - 15:00 09:30 - 15:00 №8586/0114 г. Иркутск, ул. м-н Первомайский, д.27А 9.30-15.00 9.30-15.00 9.30-15.00 09:30 - 16:00 №8586/0116 г. Иркутск, ул. Советская, 73 09:30 - 15:00 №8586/0121 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9 09:00 - 15:00 №8586/0128 г. Иркутск, ул. Трилиссера, 57а 09:00 - 16:00 №8586/087 г. Иркутск, проезд Ербанова, д.6 09:00 - 16:00 №8586/0197 г. Ангарск, 7 микрорайон, 25 09:00 - 15:00 09:00 - 15:00 09:00 - 15:00 09:00 - 15:00 09:00 - 15:00 09:30 - 14:30 №8586/0372 г. Ангарск, квартал 88, д. 10 10:00 - 14:00 10:00 - 14:00 10:00 - 14:00 10:00 - 14:00 10:00 - 14:00 №8586/0203 г. Ангарск, 76 квартал, 1, помещение 66 09:00 - 14:00 09:00 - 14:00 09:00 - 14:00 09:00 - 14:00 09:00 - 14:00 09:00 - 14:00 №8586/0202 г. Ангарск, микрорайон 18, д.19, помещение 226 9.00-15.00 9.00-15.00 09:00 - 14:00 №8586/0206 г. Ангарск, мкр-н 12а, д.2, помещение 491а 10:00 - 14:00 №8586/0209 г. Ангарск, 23 квартал, 11, помещение 15 10:00 - 14:00 №8586/0184 г. Бодайбо, ул. Урицкого, 20 08:30 - 15:00 08:30 - 15:00 №8586/0325 г. Киренск, мкр Центральный, ул. И .Соснина, д 14 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 №8586/0238 г. Зима, ул. Подаюрова, 16 09:00 - 14:00 09:00 - 14:00 09:00 - 14:00 09:00 - 14:00 09:00 - 14:00 №8586/0246 г. Зима, ул. Ленина, 2 9.00-15.00 9.00-15.00 09:00 - 13:00 №8586/0244 г. Саянск, мкр Центральный. д.14 09:00 - 14:00 09:00 - 14:00 09:00 - 14:00 09:00 - 14:00 09:00 - 14:00 09:30 - 13:30 №8586/0236 г. Свирск, ул. Лермонтова, 2 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 №8586/0170 г. Слюдянка, ул. Ленина, 94 09:00 - 14:00 09:00 - 14:00 09:00 - 14:00 09:00 - 14:00 09:00 - 14:00 10:00 - 14:00 №8586/0330 г. Тайшет, ул. Гагарина, 94 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 09:00 - 15:00 №8586/0172 г. Байкальск, мк-н Гагарина, 151В 10:00 - 14:00 10:00 - 14:00 10:00 - 14:00 10:00 - 14:00 10:00 - 14:00 10:00 - 14:00 №8586/0211 г. Усолье-Сибирское, ул. Орджоникидзе, 31 09:00 - 15:00 09:00 - 15:00 09:00 - 15:00 09:00 - 15:00 09:00 - 15:00 09:00 - 15:00 №8586/0223 г. Усолье-Сибирское, просп. Красных партизан, д.57А 9.00-15.00 9.00-15.00 09:00 - 15:00 №8586/0224 г. Усолье-Сибирское, Комсомольский проспект, 35 09:00 - 14:00 №8586/0226 г. Черемхово, ул. Некрасова, 17 09:00 - 14:00 09:00 - 14:00 09:00 - 14:00 09:00 - 14:00 09:00 - 14:00 09:00 - 15:00 №8586/0229 г. Черемхово, ул. Первомайская, 201/1 9.00-15.00 9.00-15.00 10:00 - 15:00 №8586/0164 г. Шелехов, квартал 8, 16 09:00 - 15:00 09:00 - 15:00 09:00 - 15:00 09:00 - 15:00 09:00 - 15:00 09:00 - 15:00 №8586/0168 г. Шелехов, 1 микрорайон, 7а 9.00-15.00 09:00 - 14:00 №8586/0262 г. Братск, ж.р. Центральный, проспект Ленина, 35, пом.1001 09:00 - 15:00 09:00 - 15:00 09:00 - 15:00 09:00 - 15:00 09:00 - 15:00 10:00 - 14:00 №8586/0270 г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Крупской, д.35А, кв.1002 09:00 - 15:00 09:00 - 15:00 10:00 - 14:30 №8586/0277 г. Братск, жилой район Гидростроитель, ул. Сосновая, 3Б 09:00 - 15:00 09:00 - 15:00 09:30 - 14:30 №8586/0265 г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Холоднова, 4 9.30-15.00 9.30-15.0 №8586/0280 г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Мечтателей, 1 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 №8586/0268 г. Вихоревка, ул. Дзержинского, 42а 09:00 - 15:00 09:00 - 15:00 №8586/0285 г. Железногорск-Илимский, ул. Янгеля, 16 09:00 - 14:00 09:00 - 14:00 09:00 - 14:00 09:00 - 14:00 09:00 - 14:00 №8586/0292 г. Тулун, ул. Ленина, д.5 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 10:00 - 14:00 №8586/0350 г. Усть-Илимск, ул. Ленина, д.12, н. п. 135 09:30 - 14:00 09:30 - 14:00 10:00 - 14:00 №8586/0356 г. Усть-Илимск, просп. Мира, д.17, н.п.287 10:00 - 14:00 №8586/0387 г. Усть-Илимск, проспект Мира, д.70 09:00 - 14:00 09:00 - 14:00 09:00 - 14:00 09:00 - 14:00 09:00 - 14:00 09:00 - 14:00 №8586/0315 г. Усть-Кут, ул. Кирова, 21 а 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 10:00 - 14:00 №8586/0306 г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 68 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 10:00 - 14:00

Сбербанк ежедневно мониторит ситуацию и будет обеспечивать работу того количества отделений, которое окажется достаточным для удовлетворения потребностей жителей страны в финансовых услугах.

В банке подчеркивают, что в период выходных дней сроки исполнения вкладных операций (открытия/закрытия вкладов, начисления процентов, снятия и пополнения) в Сбербанк Онлайн и офисах будут происходить в стандартном режиме.

Списания платежей по кредитам в эти дни будут выполняться в соответствии с установленной в договоре платежной датой. Сбербанк за два дня до нее напомнит клиенту о необходимости пополнить счета погашения. В соответствии с законодательством РФ в том случае, если заемщик не обеспечит наличия на счетах суммы, достаточной для погашения плановой задолженности, попытки списания будут выполняться до первого рабочего дня включительно без применения штрафных санкций.

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка:

«Специалисты нашего банка продолжают работать и оказывать услуги населению региона в полном объеме. Мы делаем все максимально – возможное, чтобы оперативно и комфортно для клиентов отрабатывать их запросы на банковские продукты и услуги. Особо подчеркну, что в период введенного на территории Иркутской области режима самоизоляции для граждан, Байкальский банк настоятельно рекомендует жителям области пользоваться дистанционными сервисами Сбербанка. Сегодня практически любые операции со своими финансами можно совершить в Сбербанк Онлайн — либо в мобильном приложении на телефоне, либо в web-версии. Это и быстро, и удобно, и безопасно. Через Сбербанк Онлайн можно оплачивать счета, в том числе – на услуги ЖКХ. Дистанционные коммунальные платежи еще и выгоднее в плане экономии денежных средств. Уважаемые жители Приангарья, пользуйтесь сервисами банка и сервисами компаний нашей экосистемыне выходя из дома, не подвергая себя и окружающих дополнительному риску».

Банк рекомендует клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, минимизировать расчеты наличными и пользоваться услугами офисов и банкоматов только в случае крайней необходимости.

По инф. Телеинформа

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