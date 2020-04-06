Режим работы отделений Сбербанка в Иркутской области в нерабочие дни

|
Сбербанк опубликовал график работы своих отделений в период нерабочих дней, объявленных президентом России Владимиром Путиным.
С 6 по 30 апреля офисы банка по обслуживанию физических лиц будут работать в усиленном режиме выходного дня по специальному графику. Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы» (актуальная информация об изменениях режима работы постоянно обновляется).
Обращаем внимание, что корпоративные клиенты смогут воспользоваться в отделениях банка всеми основными услугами для бизнеса.
Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в выходные дни также будут работать в стандартном режиме.
График работы офисов банка можно уточнить в Сбербанк Онлайн и по бесплатным телефонам круглосуточной службы поддержки:
- 900 (для звонков с мобильных телефонов; доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);
- 8 (495) 500-55-50 (для звонков из Москвы);
- 8 (800) 555-55-50 (для звонков из других городов РФ).
На следующей неделе, в период с 6 по 12 апреля 2020 года, на территориях городов Иркутской области для офисов Байкальского банка утвержден следующий режим работы( с полным списком офисов можно ознакомиться на сайте банка) :
|
Офис
|
Адрес
|
06.апр
|
07.апр
|
08.апр
|
09.апр
|
10.апр
|
11.апр
|
№8586/016
|
г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 105-А
|
10:00 - 15:00
|
10:00 - 15:00
|
10:00 - 15:00
|
10:00 - 15:00
|
10:00 - 15:00
|
09:30 - 16:00
|
№8586/017
|
г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, д.78
|
09:30 - 15:00
|
09:30 - 15:00
|
09:30 - 15:00
|
09:30 - 15:00
|
09:30 - 15:00
|
09:30 - 16:00
|
№8586/092
|
г. Иркутск, ул. Урицкого, д. 19
|
09:30 - 15:00
|
09:30 - 15:00
|
09:30 - 15:00
|
09:30 - 15:00
|
09:30 - 15:00
|
09:30 - 16:30
|
№8586/0110
|
г. Иркутск, просп. Маршала Жукова, 5/1
|
09:30 - 15:30
|
09:30 - 15:30
|
09:30 - 15:30
|
09:30 - 15:30
|
09:30 - 15:30
|
09:30 - 15:30
|
№8586/0111
|
г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 215в
|
09:00 - 16:00
|
09:00 - 16:00
|
09:00 - 16:00
|
09:00 - 16:00
|
09:00 - 16:00
|
09:00 - 17:00
|
№8586/0133
|
г. Иркутск, ул. Мира, 100 А
|
10:00 - 15:00
|
10:00 - 15:00
|
10:00 - 15:00
|
10:00 - 15:00
|
10:00 - 15:00
|
10:00 - 15:00
|
№8586/0146
|
г. Иркутск, ул. Дзержинского, 27А
|
|
|
|
|
|
09:00 - 16:00
|
№8586/0149
|
г. Иркутск, бульвар Рябикова, 206
|
09:30 - 16:00
|
09:30 - 16:00
|
09:30 - 16:00
|
09:30 - 16:00
|
09:30 - 16:00
|
09:30 - 16:00
|
№8586/0371
|
г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 206
|
09:30 - 17:30
|
09:30 - 17:30
|
09:30 - 15:30
|
09:30 - 15:30
|
09:30 - 15:30
|
09:30 - 15:30
|
№8586/0379
|
г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, д.10
|
09:00 - 15:00
|
09:00 - 15:00
|
09:00 - 15:00
|
09:00 - 15:00
|
09:00 - 15:00
|
|
№8586/0109
|
г. Иркутск, микрорайон Юбилейный, 47
|
09:00 - 15:00
|
09:00 - 15:00
|
09:00 - 15:00
|
09:00 - 15:00
|
09:00 - 15:00
|
09:30 - 15:00
|
№8586/0114
|
г. Иркутск, ул. м-н Первомайский, д.27А
|
|
9.30-15.00
|
|
9.30-15.00
|
9.30-15.00
|
09:30 - 16:00
|
№8586/0116
|
г. Иркутск, ул. Советская, 73
|
|
|
|
|
|
09:30 - 15:00
|
№8586/0121
|
664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
|
|
|
|
|
|
09:00 - 15:00
|
№8586/0128
|
г. Иркутск, ул. Трилиссера, 57а
|
|
|
|
|
|
09:00 - 16:00
|
№8586/087
|
г. Иркутск, проезд Ербанова, д.6
|
|
|
|
|
|
09:00 - 16:00
|
№8586/0197
|
г. Ангарск, 7 микрорайон, 25
|
09:00 - 15:00
|
09:00 - 15:00
|
09:00 - 15:00
|
09:00 - 15:00
|
09:00 - 15:00
|
09:30 - 14:30
|
№8586/0372
|
г. Ангарск, квартал 88, д. 10
|
10:00 - 14:00
|
10:00 - 14:00
|
10:00 - 14:00
|
10:00 - 14:00
|
10:00 - 14:00
|
|
№8586/0203
|
г. Ангарск, 76 квартал, 1, помещение 66
|
09:00 - 14:00
|
09:00 - 14:00
|
09:00 - 14:00
|
09:00 - 14:00
|
09:00 - 14:00
|
09:00 - 14:00
|
№8586/0202
|
г. Ангарск, микрорайон 18, д.19, помещение 226
|
|
|
|
9.00-15.00
|
9.00-15.00
|
09:00 - 14:00
|
№8586/0206
|
г. Ангарск, мкр-н 12а, д.2, помещение 491а
|
|
|
|
|
|
10:00 - 14:00
|
№8586/0209
|
г. Ангарск, 23 квартал, 11, помещение 15
|
|
|
|
|
|
10:00 - 14:00
|
№8586/0184
|
г. Бодайбо, ул. Урицкого, 20
|
|
|
08:30 - 15:00
|
08:30 - 15:00
|
|
|
№8586/0325
|
г. Киренск, мкр Центральный, ул. И .Соснина, д 14
|
|
10:00 - 15:00
|
|
|
10:00 - 15:00
|
|
№8586/0238
|
г. Зима, ул. Подаюрова, 16
|
09:00 - 14:00
|
09:00 - 14:00
|
09:00 - 14:00
|
09:00 - 14:00
|
09:00 - 14:00
|
|
№8586/0246
|
г. Зима, ул. Ленина, 2
|
|
|
|
9.00-15.00
|
9.00-15.00
|
09:00 - 13:00
|
№8586/0244
|
г. Саянск, мкр Центральный. д.14
|
09:00 - 14:00
|
09:00 - 14:00
|
09:00 - 14:00
|
09:00 - 14:00
|
09:00 - 14:00
|
09:30 - 13:30
|
№8586/0236
|
г. Свирск, ул. Лермонтова, 2
|
10:00 - 15:00
|
|
10:00 - 15:00
|
|
|
|
№8586/0170
|
г. Слюдянка, ул. Ленина, 94
|
09:00 - 14:00
|
09:00 - 14:00
|
09:00 - 14:00
|
09:00 - 14:00
|
09:00 - 14:00
|
10:00 - 14:00
|
№8586/0330
|
г. Тайшет, ул. Гагарина, 94
|
10:00 - 15:00
|
10:00 - 15:00
|
10:00 - 15:00
|
10:00 - 15:00
|
10:00 - 15:00
|
09:00 - 15:00
|
№8586/0172
|
г. Байкальск, мк-н Гагарина, 151В
|
10:00 - 14:00
|
10:00 - 14:00
|
10:00 - 14:00
|
10:00 - 14:00
|
10:00 - 14:00
|
10:00 - 14:00
|
№8586/0211
|
г. Усолье-Сибирское, ул. Орджоникидзе, 31
|
09:00 - 15:00
|
09:00 - 15:00
|
09:00 - 15:00
|
09:00 - 15:00
|
09:00 - 15:00
|
09:00 - 15:00
|
№8586/0223
|
г. Усолье-Сибирское, просп. Красных партизан, д.57А
|
|
9.00-15.00
|
|
|
9.00-15.00
|
09:00 - 15:00
|
№8586/0224
|
г. Усолье-Сибирское, Комсомольский проспект, 35
|
|
|
|
|
|
09:00 - 14:00
|
№8586/0226
|
г. Черемхово, ул. Некрасова, 17
|
09:00 - 14:00
|
09:00 - 14:00
|
09:00 - 14:00
|
09:00 - 14:00
|
09:00 - 14:00
|
09:00 - 15:00
|
№8586/0229
|
г. Черемхово, ул. Первомайская, 201/1
|
|
9.00-15.00
|
|
9.00-15.00
|
|
10:00 - 15:00
|
№8586/0164
|
г. Шелехов, квартал 8, 16
|
09:00 - 15:00
|
09:00 - 15:00
|
09:00 - 15:00
|
09:00 - 15:00
|
09:00 - 15:00
|
09:00 - 15:00
|
№8586/0168
|
г. Шелехов, 1 микрорайон, 7а
|
|
|
|
|
9.00-15.00
|
09:00 - 14:00
|
№8586/0262
|
г. Братск, ж.р. Центральный, проспект Ленина, 35, пом.1001
|
09:00 - 15:00
|
09:00 - 15:00
|
09:00 - 15:00
|
09:00 - 15:00
|
09:00 - 15:00
|
10:00 - 14:00
|
№8586/0270
|
г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Крупской, д.35А, кв.1002
|
09:00 - 15:00
|
|
09:00 - 15:00
|
|
|
10:00 - 14:30
|
№8586/0277
|
г. Братск, жилой район Гидростроитель, ул. Сосновая, 3Б
|
09:00 - 15:00
|
|
09:00 - 15:00
|
|
|
09:30 - 14:30
|
№8586/0265
|
г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Холоднова, 4
|
|
|
|
|
9.30-15.00
|
9.30-15.0
|
№8586/0280
|
г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Мечтателей, 1
|
10:00 - 15:00
|
10:00 - 15:00
|
10:00 - 15:00
|
10:00 - 15:00
|
10:00 - 15:00
|
|
№8586/0268
|
г. Вихоревка, ул. Дзержинского, 42а
|
09:00 - 15:00
|
|
|
09:00 - 15:00
|
|
|
№8586/0285
|
г. Железногорск-Илимский, ул. Янгеля, 16
|
09:00 - 14:00
|
09:00 - 14:00
|
09:00 - 14:00
|
09:00 - 14:00
|
09:00 - 14:00
|
|
№8586/0292
|
г. Тулун, ул. Ленина, д.5
|
10:00 - 15:00
|
10:00 - 15:00
|
10:00 - 15:00
|
10:00 - 15:00
|
10:00 - 15:00
|
10:00 - 14:00
|
№8586/0350
|
г. Усть-Илимск, ул. Ленина, д.12, н. п. 135
|
09:30 - 14:00
|
|
09:30 - 14:00
|
|
|
10:00 - 14:00
|
№8586/0356
|
г. Усть-Илимск, просп. Мира, д.17, н.п.287
|
|
|
|
|
|
10:00 - 14:00
|
№8586/0387
|
г. Усть-Илимск, проспект Мира, д.70
|
09:00 - 14:00
|
09:00 - 14:00
|
09:00 - 14:00
|
09:00 - 14:00
|
09:00 - 14:00
|
09:00 - 14:00
|
№8586/0315
|
г. Усть-Кут, ул. Кирова, 21 а
|
10:00 - 15:00
|
10:00 - 15:00
|
10:00 - 15:00
|
10:00 - 15:00
|
10:00 - 15:00
|
10:00 - 14:00
|
№8586/0306
|
г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 68
|
10:00 - 15:00
|
10:00 - 15:00
|
10:00 - 15:00
|
10:00 - 15:00
|
10:00 - 15:00
|
10:00 - 14:00
Сбербанк ежедневно мониторит ситуацию и будет обеспечивать работу того количества отделений, которое окажется достаточным для удовлетворения потребностей жителей страны в финансовых услугах.
В банке подчеркивают, что в период выходных дней сроки исполнения вкладных операций (открытия/закрытия вкладов, начисления процентов, снятия и пополнения) в Сбербанк Онлайн и офисах будут происходить в стандартном режиме.
Списания платежей по кредитам в эти дни будут выполняться в соответствии с установленной в договоре платежной датой. Сбербанк за два дня до нее напомнит клиенту о необходимости пополнить счета погашения. В соответствии с законодательством РФ в том случае, если заемщик не обеспечит наличия на счетах суммы, достаточной для погашения плановой задолженности, попытки списания будут выполняться до первого рабочего дня включительно без применения штрафных санкций.
Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка:
«Специалисты нашего банка продолжают работать и оказывать услуги населению региона в полном объеме. Мы делаем все максимально – возможное, чтобы оперативно и комфортно для клиентов отрабатывать их запросы на банковские продукты и услуги. Особо подчеркну, что в период введенного на территории Иркутской области режима самоизоляции для граждан, Байкальский банк настоятельно рекомендует жителям области пользоваться дистанционными сервисами Сбербанка. Сегодня практически любые операции со своими финансами можно совершить в Сбербанк Онлайн — либо в мобильном приложении на телефоне, либо в web-версии. Это и быстро, и удобно, и безопасно. Через Сбербанк Онлайн можно оплачивать счета, в том числе – на услуги ЖКХ. Дистанционные коммунальные платежи еще и выгоднее в плане экономии денежных средств. Уважаемые жители Приангарья, пользуйтесь сервисами банка и сервисами компаний нашей экосистемыне выходя из дома, не подвергая себя и окружающих дополнительному риску».
Банк рекомендует клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, минимизировать расчеты наличными и пользоваться услугами офисов и банкоматов только в случае крайней необходимости.
По инф. Телеинформа
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Когда-то поклонники сериала «Моя прекрасная няня» с упоением следили сначала за чувствами экранных героев Сергея Жигунова и Анастасии Заворотнюк, а потом и за развитием их романа в реальности.
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Официальные советы: как в период пандемии в магазинах «закупаться»?
В период карантина неизбежно приходится больше времени проводить дома, люди меньше двигаются и тратят меньше энергии. Чтобы не набрать лишние килограммы, к составлению ежедневного меню необходимо подходить рационально. И - соблюдать меры безопасности! Соответствующие советы дал Роспотребнадзор.
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Убираться дома во время эпидемии надо пару раз в день
Петербургское управление Роспотребнадзора опубликовало памятку, как правильно делать уборку во время домашней изоляции. Специалисты рассказали, сколько раз в день надо проводить дезинфекцию и в какой последовательности обрабатывать помещения. Кроме того, ведомство поделилось рецептом дезинфицирующего средства.
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В Рязанской области мужчина застрелил пятерых соседей
Массовое убийство произошло в поселке Елатьма Рязанской области. Один из жильцов трехэтажного дома застрелил пятерых соседей. Среди убитых есть девушка.
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Картина коронавируса в России: тревожно, но надежда есть
Коронавирусом в России заразились уже 4 тысяч 731 человек, только за последние сутки заболели 582 человека. Умерли 43 человека. Примечательно, что многие из заболевших — это люди моложе 39 лет, страдающие заболеваниями. Рассказываем, что происходит в регионах страны в первых числах апреля.