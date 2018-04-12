Расселили 95% аварийных домов

В Иркутской области по состоянию на 27 марта расселено 95% запланированного объёма аварийного жилфонда или 520,54 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил председатель регионального правительства Руслан Болотов в отчёте губернатору Сергею Левченко об исполнении поручений послания 2017 года.

По словам Руслана Болотова, в настоящее время переселены 30,9 тысячи граждан, что также составляет 95% от запланированного. Не завершено расселение 29,92 тысячи «квадратов» жилья и не переселены 1,7 тысячи человек. При этом, сообщает пресс-служба регправительства, шесть тысяч квадратных метров планируется расселить в ближайшее время: для 400 человек новое жильё уже готово, сейчас оформляются документы.

– Что касается Братска – здесь окончание программы отодвигается до конца 2018 года. Местные власти заверяют, что к 1 августа 2018 года завершат мероприятия по расселению 6,7 тысячи квадратных метров, а 17,2 тысячи квадратных метров – до 31 декабря 2018 года, – заявил Руслан Болотов.

Сергей Левченко попросил председателя правительства области взять этот вопрос под личный контроль.

Кроме того, Руслан Болотов отметил, что на федеральном уровне объявлено о продолжении программы в изменённом виде с 2019 года. Правительство региона уже готовит реестр жилья, которое признано аварийным уже после 1 января 2012 года.

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